Pabllo Vittar diz que espera cantar na posse de Lula e PT comenta

A cantora, que já declarou voto em Lula nas eleições do ano que vem, demonstrou interesse em participar da eventual cerimônia de posse do petista e o perfil do PT reagiu com emojis simpáticos à ideia. Em seguida, Lula começou a seguir Pabllo no Twitter

247 - Fãs da cantora Pabllo Vittar ficaram em polvorosa nesta quarta-feira (14) sobre uma eventual participação da artista na posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, caso ele seja eleito presidente nas eleições de 2022.

Pelo Twitter, uma seguidora perguntou se Pabllo iria cantar na posse de Lula. A cantora respondeu dizendo: "espero que sim". O post recebeu uma resposta do perfil oficial do Partido dos Trabalhadores com um emoji de uma carinha com olhos de coração e outro emoji com um coração. Em seguida, o perfil de Lula começou a seguir Pabllo no Twitter.

O ex-presidente Lula começou a seguir Pabllo Vittar no Twitter 🇧🇷 🏳️‍🌈. pic.twitter.com/JQwX4aQNDH July 14, 2021

No último dia 9, Pabllo Vittar declarou voto em Lula para a eleição do ano que vem. "Lula 2022, meninos. Não me decepcionem", disse Pabllo aos seus seguidores nas redes sociais. A artista também criticou o negacionismo de Jair Bolsonaro. "Usem máscaras, não se aglomerem e tomem vacina. Vacina salva", disse.

De acordo com pesquisa Datafolha, Lula lidera a corrida presidencial, com 58% dos votos, contra 31% de Jair Bolsonaro. Ou seja, a tendência é de vitória no primeiro turno. O levantamento apontou que a rejeição a Bolsonaro chegou a 59%.

