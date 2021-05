"Paulo Gustavo vira um mártir", diz Fabio Porchat (vídeo)

247 - O ator e humorista Fabio Porchat, em vídeo divulgado pela GloboNews, afirmou que o também humorista Paulo Gustavo, que faleceu na última terça-feira (4), vítima da Covid-19, vira agora um mártir.

O luto pela morte de Paulo Gustavo, segundo Porchat, é símbolo da exaustão do povo brasileiro diante da "incompetência, da ignorância e do descaso" em meio à pandemia.

"A morte do Paulo, não à toa, acontece no momento em que a CPI da Covid está acontecendo. É um marco. O Paulo vira um mártir para mim. O Brasil inteiro chora pelo Paulo porque ele é um talento, porque foi uma tragédia, mas porque as pessoas não aguentam mais. 420 mil famílias não aguentam mais. As pessoas não conseguem suportar mais o peso da incompetência, da ignorância e do descaso", falou.

Assista:

