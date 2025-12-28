“Personificava uma vida de liberdade”, diz Macron sobre Brigitte Bardot
Marine Le Pen diz que Bardot era “a quintessência da França” e lamenta “uma perda profunda”
247 - Em mensagem publicada em sua conta no X, o presidente francês Emmanuel Macron destacou o papel histórico e simbólico de Brigitte Bardot para a França e para o mundo.
"Seus filmes, sua voz, sua fama deslumbrante, suas iniciais, suas tristezas, sua generosa paixão pelos animais, seu rosto que se tornou Marianne — Brigitte Bardot personificava uma vida de liberdade. Uma existência francesa, um brilho universal. Ela nos tocou. Lamentamos a perda de uma lenda do século", disse Macron.
A líder da direita francesa, Marine Le Pen, também se pronunciou, classificando a morte da artista como uma perda irreparável para o país e destacou tanto o talento quanto a militância de Bardot em defesa dos animais:
"A França perdeu uma mulher excepcional, notável por seu talento, coragem, franqueza e beleza. Uma mulher que escolheu encerrar uma carreira incrível para se dedicar aos animais, a quem defendeu até o último suspiro com energia e amor inesgotáveis. Ela era a quintessência da França: de espírito livre, indomável e intransigente. Sentiremos muito a sua falta", afirmou Le Pen.
O ator francês Pierre Arditi, amigo pessoal de Bardot, também prestou tributo emocionado à atriz, ressaltando sua beleza e permanência simbólica na memória coletiva:
“Ela era magnificamente linda. Não era apenas uma das mulheres mais bonitas do mundo, era a mulher mais bonita do mundo, e continua sendo. As pessoas que amamos nunca morrem”, declarou.