Petra Costa, com “Democracia em Vertigem”, concorre ao Oscar 2020. Veja a data, onde assistir e quem são os indicados

Com o documentário de Petra Costa, "Democracia em Vertigem", fica mais próxima a possibilidade de uma produção brasileira levar a estatueta do Oscar pela primeira vez

247 - “Democracia em Vertigem”, da cineasta brasileira Petra Costa, concorre à categoria de “Melhor Documentário” no Oscar 2020. Pode ser a primeira vez que uma produção brasileira conquiste a estatueta. O filme está disponível na plataforma de streaming Netflix.

O filme de Petra conta a história do golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, que a tirou do poder em 2016. As críticas, vindas de partidos políticos, como o PSDB, e até de integrantes da Rede Globo, como Pedro Bial, atores presentes na articulação do golpe, já se tornaram recorrentes. No entanto, também não faltam elogios.

O fato é que quanto mais se fala em Petra Costa e seu filme, mais a curiosidade aumenta. Veja o que você precisa saber sobre o Oscar para acompanhar a premiação sem perder nenhum detalhe:

Quando é o Oscar 2020?

A 92ª premiação do Oscar acontecerá neste domingo (9) no Dolby Theater em Los Angeles, Estados Unidos, às 22h do Brasil.

Quais os filmes indicados ao Oscar 2020?

Na categoria “Melhor Filme” concorrem: 1917; 'Adoráveis mulheres'; 'Coringa'; 'Era uma vez em Hollywood'; 'Ford vs Ferrari'; 'História de um casamento'; 'Jojo Rabbit'; 'O irlandês'; 'Parasita'.

Já na categoria de “Melhor Documentário”, na qual concorre Petra Costa, com “Democracia em Vertigem”, também disputam: 'Indústria Americana'; 'Honeyland'; 'For Sama'; 'The Cave'.

Quais filmes já ganharam o Oscar de Melhor Filme?

Confira a lista dos últimos 10 vencedores do Oscar na categoria “Melhor Filme”:

Green Book: O guia - 2019 A Forma da Água - 2018 Moonlight - 2017 Spotlight - Segredos Revelados - 2016 Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância) - 2015 12 Anos de Escravidão - 2014 Argo - 2013 O Artista - 2012 O Discurso do Rei - 2011 Guerra ao Terror - 2010

Onde vai passar o Oscar 2020?

Pela internet é possível acompanhar a cerimônia do Oscar por meio do Globoplay ou pelo app TNT Go - nos dois casos, apenas para assinantes. Na televisão, haverá transmissão da premiação pela TNT, pelo Canal E! e pela Rede Globo.



Quais atores já ganharam o Oscar?

Separamos as atrizes e os atores que receberam a estatueta pela melhor interpretação nos últimos cinco anos:

Olivia Colman (“A Favorita”) - 2019

Rami Malek (“Bohemian Rhapsody”) - 2019

Frances McDormand ("Três anúncios para um crime") - 2018

Gary Oldman ("O destino de uma nação") - 2018

Emma Stone (La La Land: Cantando Estações) - 2017

Casey Affleck (Manchester à Beira-Mar) - 2017

Brie Larson ("O quarto de Jack") - 2016

Leonardo DiCaprio ("O regresso") - 2016

Julianne Moore ("Para sempre Alice") - 2015

Eddie Redmayne ("A teoria de tudo") - 2015