Petrobras lança maior edital cultural da história com investimento de R$ 270 milhões

247 - A Petrobras anunciará, nesta quarta-feira (1º), a maior seleção pública de projetos culturais já promovida pela companhia, com investimento total de R$ 270 milhões destinados a iniciativas de todas as regiões do Brasil. O lançamento ocorrerá em cerimônia no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro, com a participação da presidente da estatal, Magda Chambriard, e de outras autoridades.

Os recursos serão destinados a projetos culturais selecionados por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e da Lei do Audiovisual, reforçando a política de incentivo da empresa ao setor cultural e à economia criativa.

Maior investimento cultural da Petrobras

Segundo a estatal, esta será a edição mais robusta já realizada da seleção pública Petrobras Cultural. O aporte de R$ 270 milhões representa um marco na trajetória da companhia como incentivadora da produção artística nacional, ampliando as oportunidades de financiamento para projetos de diferentes linguagens culturais em todo o país.

A iniciativa faz parte da estratégia da Petrobras de apoiar o desenvolvimento da cultura brasileira, utilizando mecanismos federais de incentivo fiscal para fomentar produções culturais e audiovisuais.

Lançamento acontece no MAM do Rio

O evento de lançamento será realizado no Museu de Arte Moderna (MAM), localizado no Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro, a partir das 9h30. O credenciamento da imprensa terá início às 8h30.

A cerimônia contará com a presença da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, além de outras autoridades convidadas.