Pintura com “Anjo Meloni” é removida de igreja em Roma

Reuters - Um anjo restaurado com o rosto da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni foi apagado de uma pintura mural em uma igreja no centro de Roma por ordem do pároco, após um alvoroço político e clerical.

Um dos dois anjos da capela da Basílica de São Lourenço em Lucina, perto da sede do governo, foi alterado para ficar praticamente idêntico à líder de direita de 49 anos, a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra da Itália.

A imagem foi vista no sábado pelo jornal de centro-esquerda La Repubblica e provocou indignação entre figuras da oposição e irritação do cardeal Baldo Reina, vigário geral da diocese de Roma.

Quando a igreja abriu nesta quarta-feira, o rosto parecido com Meloni havia sido coberto por tinta, deixando o anjo sem cabeça.

"Sempre disse que, se (a imagem de Meloni) causasse divisão, a removeríamos", disse o padre Daniele Micheletti à agência de notícias italiana Ansa.

"Havia uma procissão de pessoas que vinham vê-la em vez de assistir à missa ou rezar. Isso não era aceitável."

O artista amador que restaurou a pintura, Bruno Valentinetti, disse, segundo o La Repubblica nesta quarta-feira, que o Vaticano lhe pediu para apagá-la.

Um porta-voz da Santa Sé se recusou a comentar. A diocese de Roma disse que divulgaria um comunicado mais tarde.

No sábado, o cardeal Reina expressou "amargura" pelo incidente, ordenou uma investigação e alertou que "imagens da arte sacra e da tradição cristã não podem ser mal utilizadas ou exploradas".

O Ministério da Cultura italiano também anunciou uma investigação, enquanto Meloni riu do incidente. Ela postou uma foto da pintura contestada no Instagram, com a legenda "Não, definitivamente não pareço um anjo" e um emoji rindo.

A pintura mural alterada foi feita em 2000 e não está sob nenhuma proteção patrimonial. Valentinetti é seu autor original e foi solicitado a restaurá-la para consertar danos causados pela água, disse o padre Micheletti no sábado.

(Reportagem de Remo Casilli e Alvise Armellini; Reportagem adicional de Joshua McElwee)