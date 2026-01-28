Com Fantasma da Ópera, Bressane abre a 29ª Mostra e celebra o cinema como gesto criativo

Por Andrea Trus (247) - Júlio Bressane, um dos mestres do audiovisual brasileiro, falou sobre sua visão do cinema em entrevista ao Brasil 247, durante a 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Referência do Cinema Marginal nos anos 1960 e 70 e autor de uma obra marcada pela experimentação, incorporando referências à literatura, música e artes visuais, ele comentou a importância de apresentar filmes sem se prender à metragem ou à lógica de mercado, ressaltando que todo o cinema e toda imagem têm valor. Segundo Bressane, fazer um filme é um empenho pessoal, e o cinema só começa quando se arrisca a fazer algo novo, diferente do que já existe.

Foi exibido na abertura da 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes o curta Fantasma da Ópera, dirigido por Júlio Bressane e Rodrigo Lima, produzido pela TB Produções, com roteiro de Júlio Bressane e Rodrigo Lima, fotografia de Pablo Baião e direção de arte de Moa Batsow, Lina Serra e Bela Azevedo. O filme se destacou pela liberdade de forma e pelo movimento das imagens. Bressane explicou que o cinema não exclui o espectador, mas pede uma certa disponibilidade, e que cada filme tem um tipo de empenho que não é necessário que todos compreendam da mesma maneira.

Ele também falou sobre a relação entre cinema e pintura. Segundo Bressane, assim como na pintura antiga cada quadro era feito por muitas mãos ao longo do tempo, com diferentes pessoas contribuindo com cor, luz e forma, o cinema também é feito por muitas mãos. A paisagem, os gestos e os movimentos das imagens não são apenas decoração, mas têm vida própria e fazem parte da realização do filme. Criar, para ele, implica romper com os clichês e permitir que algo novo surja. É nesse movimento que cinema e pintura se encontram, no tempo e no ritmo que fazem a imagem ganhar vida.

A 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes acontece em Tiradentes, Minas Gerais, até o dia 31 de janeiro, reunindo uma seleção de filmes nacionais e internacionais que destacam diferentes formatos e experimentações cinematográficas. A mostra mantém o compromisso de valorizar todas as formas de expressão do cinema, promovendo encontros, debates e diálogos entre diretores, profissionais da área e o público, reafirmando Tiradentes como um espaço fundamental para a reflexão sobre a produção audiovisual contemporânea.