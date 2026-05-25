Podcast Ritmo estreia com democracia, cultura e direitos humanos

247 - O Podcast Ritmo estreia em 30 de maio, às 16h, com uma proposta voltada à cultura, à democracia e ao diálogo entre artistas, influenciadores, humoristas e comunicadores. As informações são do Instituto Commbne, responsável pela iniciativa, que busca aproximar conceitos políticos da linguagem da arte e do cotidiano popular. Com o lema “A Bahia dá régua e compasso, mas é o povo brasileiro que conduz", o podcast aposta em conversas sobre cultura brasileira, identidade, comportamento, humor e direitos. A proposta coloca a arte no centro do debate público e busca ampliar o alcance de temas políticos por meio de uma linguagem direta, popular e conectada à vida cotidiana.

De acordo com o Instituto Commbne, o programa começa a temporada com a cantora Larissa Luz e o influenciador Matheus Buente. A atração vai ao ar aos sábados, pela TV Band na Bahia e em Sergipe, e também chega ao público pelo Youtube do canal e pelo perfil da Commbne no Spotify.

A jornalista e escritora Midiã Noelle apresenta o Ritmo ao lado do coapresentador convidado Raoni Oliveira. Para ela, o programa nasce de uma leitura sobre o papel da cultura na disputa de ideias e na preservação da memória coletiva.

“O Ritmo nasce da compreensão de que cultura também é um espaço de narrativas, construção de memória e fortalecimento democrático”, afirma Midiã.

A apresentadora também destaca que o podcast quer unir reflexão crítica, comunicação acessível e leveza. A intenção, segundo ela, passa por criar pontes entre artistas, comunicadores e públicos diversos.

“Existe uma potência enorme quando artistas e comunicadores conseguem falar sobre política de uma forma próxima das pessoas. A ideia é que o programa conecte essas linguagens sem perder o afeto, o humor e a leveza”.

Ao longo de três meses de programação, o Podcast Ritmo vai reunir nomes da música, da comunicação, da educação, do humor e da cena digital brasileira. A lista de convidados inclui Luedji Luna, Mariene de Castro, Bárbara Carine, Carla Akotirene, Daniel Ferreira, Taian Riachão, Paulo Costa Lima, João Pimenta, Peu da Mata e Polly (O Polêmico), entre outros artistas, comunicadores e influenciadores.

A produção aposta em uma linguagem dinâmica e em temas que atravessam a sociedade brasileira. O programa pretende abordar experiências pessoais, trajetórias profissionais e debates coletivos a partir da cultura popular, com foco em narrativas negras, periféricas e democráticas.

O Podcast Ritmo integra o projeto Ritmo pela Democracia, com apoio do ICCI – Instituto Comunicação Cultura e Incidência. A Mansa Filmes assina a produção da temporada.

A iniciativa reforça a atuação do Instituto Commbne na comunicação, na educação e na promoção da justiça racial. Com sede em Salvador, na Bahia, a organização atua na formação, na produção de conhecimento, na incidência pública e no enfrentamento à desinformação.

O Instituto Commbne, sigla para Comunicação baseada em Inovação, Raça e Etnia, trabalha com o lema “comunicação para promoção da justiça racial”. A organização busca fortalecer vozes de populações vulnerabilizadas e ampliar narrativas comprometidas com a democracia, a igualdade racial e os direitos humanos.