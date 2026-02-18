São Paulo terá espaço oficial da turnê Power Up do AC/DC

247 - A cidade de São Paulo receberá a AC/DC PWR UP House, espaço temático dedicado aos fãs da banda australiana, conforme divulgado pela organização do evento. A iniciativa integra a passagem do grupo pelo Brasil com a turnê Power Up, que terá apresentações marcadas para os dias 24 e 28 de fevereiro e 4 de março.

De acordo com as informações oficiais da produção da turnê, a ativação será instalada no Tokio Marine Hall, na Zona Sul da capital paulista. A proposta segue o modelo de experiências semelhantes criadas anteriormente pela banda nos Estados Unidos e em países da Europa, servindo como ponto de encontro para admiradores do grupo durante a temporada de shows.

A AC/DC PWR UP House funcionará como um espaço imersivo relacionado à atual turnê mundial. Inspirada no conceito já implementado em outros países, a edição brasileira pretende oferecer aos fãs um ambiente dedicado à celebração da trajetória da banda e à divulgação do projeto Power Up.

Para facilitar o deslocamento do público, a organização disponibilizará um serviço especial de transfer, com saída e retorno a partir do próprio Tokio Marine Hall. As passagens para o transporte poderão ser adquiridas antecipadamente por meio do site oficial da casa de espetáculos.

O horário de funcionamento da ativação será das 12h às 20h nas datas em que não houver apresentação da banda. Já nos dias de show, o espaço abrirá mais cedo, das 10h às 20h, permitindo que os fãs participem da experiência antes de se dirigirem ao estádio para acompanhar as apresentações da turnê Power Up.

Com a instalação da AC/DC PWR UP House em São Paulo, a capital paulista amplia a programação paralela aos shows internacionais, reforçando seu papel como um dos principais destinos de grandes turnês no país.

AC/DC PWR UP House

Local: Tokio Marine Hall

Data: 21 de fevereiro a 4 de março de 2026

Endereço: Rua Bragança Paulista, 1281 - Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP

Entrada: Gratuita

Horários: Dias comuns: 12h às 20h;

Dias de show (24/02, 28/02 e 04/03): 10h às 20h

Transfer para os shows: vendas pelo site tokiomarinehall.com.br.