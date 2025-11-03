AC/DC confirma apresentação única no Brasil em 2026

247 - A banda australiana AC/DC informou nesta segunda-feira (3) que o show do grupo no Morumbis (SP) foi marcado para o dia 24 de fevereiro de 2026. Os músicos vêm ao País com a turnê "Power Up".

Será a primeira vez que o AC/DC estará no Brasil após a morte do guitarrista Malcolm Young, em 2017. Ele foi substituído por Stevie Young, sobrinho de Malcolm e do guitarrista Angus.

A última vez que o AC/DC se apresentou no Brasil foi em 2009.O grupo também fará shows na Argentina, no Chile e nos Estados Unidos.

Os ingressos estarão disponíveis no dia 07 de novembro, pela Ticketmaster. Os valores não foram divulgados. O grupo The Pretty Reckless fará o show de abertura.