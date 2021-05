Tata Werneck faz desabafo sobre Paulo Gustavo: situação é grave, mas não deem notícias para ganhar likes

247 - A atriz Tata Werneck fez um desabafo nesta terça-feira (4) pelo Twitter sobre a situação de saúde do ator e amigo Paulo Gustavo, internado há quase dois meses com Covid-19.

Ela ressaltou que o quadro do artista é sim grave, mas pediu que não sejam veiculadas notícias sobre o ator apenas para "ganhar likes": "parem de querer ganhar likes em cima dele", escreveu.

"A situação do Paulo é muito grave. Mas ele está vivo. Parem. Parem de querer ganhar likes em cima dele. Nesse momento ele está vivo. Deixem o Paulo em paz. Deixem meu amigo em paz! A situação dele é grave. Mas mesmo assim é muito cruel darem uma notícia, tirarem as chances e as esperanças. Paulo está vivo. Permanece lutando. Sabemos da dificuldade e da gravidade. Mas, por favor, não deem notícias para ganhar likes. Enquanto há vida há esperança! Paulo está vivo!", declarou Tata.

Nesta segunda-feira, boletim médico informou uma grave piora no estado de saúde de Paulo Gustavo.

A situação do Paulo é mto grave. Mas ele está vivo. Parem. Parem de querer ganhar likes em cima dele. Nesse momento ele está vivo. Deixem o Paulo em paz. Deixem meu amigo em paz! May 4, 2021

A situação dele é grave. Mas mesmo assim é mto cruel darem uma notícia . Tirarem as chances e as esperanças. Paulo está vivo. Permanece lutando. Sabemos da dificuldade e da gravidade. Mas por favor não deem notícias para ganhar likes. — Tata werneck (@Tatawerneck) May 4, 2021

Enquanto há vida há esperança! Paulo está vivo! — Tata werneck (@Tatawerneck) May 4, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.