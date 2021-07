Twitter pune Mario Frias, que fez comentário racista contra Jones Manoel

Revista Fórum - O secretário especial de Cultura do governo de Jair Bolsonaro, Mario Frias, violou as regras de conduta do Twitter, ao postar comentário racista contra o historiador, professor e ativista Jones Manoel. Por isso, a rede social apagou a publicação, após péssima repercussão do ataque cometido por Frias, de acordo com reportagem de Eduardo Moura, na Folha de S. Paulo.

O assessor da Presidência Tercio Arnaud Tomaz, considerado chefe do chamado “gabinete do ódio” de Bolsonaro, comentou uma publicação de Jones sobre a internação do presidente da República: “Quem caralhas é Jones Manoel?”.

Frias respondeu à publicação: “Realmente eu não sei. Mas se eu soubesse diria que ele precisa de um bom banho”. Jones é negro e usa cabelo estilo black power e barba.

