Jones Manoel diz que já comprou fogos para eventual morte de Bolsonaro

247 - O historiador e youtuber Jones Manoel declarou nesta quarta-feira (14) estar preparado para comemorar a eventual morte de Jair Bolsonaro. O chefe do governo federal foi levado a São Paulo às pressas no início da noite para tratar uma obstrução intestinal, que pode levá-lo a uma nova cirurgia na região do abdômen.

"Bolsonaro foi internado. Já comprei fogos. 'Tão' deixando a gente sonhar...", escreveu o historiador, que ainda completou em tom de ironia: "deixando claro que a parte dos fogos é brincadeira. Sou contra fogos. Assusta os animais".

Interlocutores de Bolsonaro dizem que seu quadro de saúde é "grave" e requer "muitos cuidados".

