Em lançamento de canal de notícias do SBT, Tarcísio fala sobre importância da comunicação em meio à polarização e tensões

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, exaltou nesta sexta-feira (12) o legado de Silvio Santos e destacou o papel do recém-lançado SBT News como um novo pilar para o jornalismo brasileiro, em um momento marcado por polarização política e tensões no debate público. A fala ocorreu durante o evento de lançamento do canal de notícias do SBT, realizado no dia em que o fundador da emissora completaria mais um aniversário.

Ao lembrar a trajetória de Silvio Santos, Tarcísio ressaltou a capacidade única do comunicador de criar laços afetivos com milhões de brasileiros. “Nós nos tornamos amigos do Silvio sem nunca tê-lo conhecido pessoalmente. Esse era o poder desse grande comunicador”, afirmou. Segundo o governador, programas que marcaram gerações ajudaram a formar não apenas espectadores, mas cidadãos, ao combinar entretenimento, emoção e presença cotidiana nos lares do país.

O governador também fez referência direta ao papel do jornalismo em tempos de radicalização. Para ele, o Brasil vive um ciclo de “polarização afetiva”, em que diferenças de opinião se transformam em animosidade. Nesse contexto, destacou, o surgimento de um novo canal de notícias amplia o espaço para a informação profissional e responsável. “Podemos pensar diferente, o debate acontece na arena política, mas é possível construir convergência e um projeto de futuro”, disse.

Segundo Tarcísio, o SBT News já nasce com a “chancela da excelência” que marcou a história da emissora e a trajetória de seu fundador. Ele afirmou ter convicção de que Silvio Santos estaria orgulhoso do projeto e do time reunido para conduzi-lo. “Este canal nasce com responsabilidade democrática e vocação para se tornar uma referência”, concluiu, desejando sucesso à nova operação jornalística do grupo.