“A imprensa só é útil se for livre”, diz Lula

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a imprensa só cumpre sua função social quando atua com liberdade e compromisso com a verdade. A declaração foi feita nesta sexta-feira, 12 de dezembro, durante a cerimônia de lançamento do SBT News, novo canal de notícias do Grupo Silvio Santos, realizada nos estúdios do Centro de Televisão Anhanguera, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

As falas do presidente foram divulgadas em texto oficial publicado pelo site do Palácio do Planalto, que acompanhou o evento de lançamento do canal. Em seu discurso, Lula ressaltou a responsabilidade do jornalismo na formação da opinião pública e na consolidação da democracia brasileira.

“Um jornalista existe para informar e informar com base na verdade, doa a quem doer. A imprensa só é útil se ela for livre. Se ela for partidária, ideologizada, ela não cumpre com o papel de bem informar a sociedade”, afirmou o presidente.

Jornalismo, democracia e compromisso com a verdade

Ao abordar o papel dos profissionais da comunicação, Lula destacou que o acesso à informação correta e bem apurada é um elemento central para o funcionamento das instituições democráticas e para a participação consciente da sociedade.

O presidente também fez uma homenagem ao apresentador e empresário Silvio Santos, fundador do SBT, que completaria 95 anos na data da cerimônia. Silvio Santos faleceu em 2024 e teve papel decisivo na história da televisão brasileira.

“Eu acompanhei o Silvio Santos durante boa parte da minha vida, porque não havia brasileiro que não passasse o domingo assistindo os programas do Silvio Santos”, recordou Lula.

Novo canal e fortalecimento da pluralidade informativa

O vice-presidente Geraldo Alckmin participou do evento e associou diretamente a liberdade de expressão ao regime democrático, destacando a relevância da estreia do SBT News.

“Não tem liberdade de expressão sem democracia. Hoje se fortalece a democracia com esse novo canal. Aliás, um canal voltado ao jornalismo, à economia, à política, que leva informação. A sociedade brasileira ganha”, afirmou.

O SBT News estreia oficialmente na próxima segunda-feira, dia 15, com uma programação dedicada à cobertura jornalística, econômica e política, ampliando o número de canais de notícias em operação no país.

Mais fontes, melhor debate público

Antes do início da cerimônia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou que a criação de novos veículos de comunicação contribui para qualificar o debate público e ampliar as possibilidades de escolha do cidadão.

“Quanto mais alternativas nós dermos para os espectadores poderem escolher suas fontes de informação fidedignas, com apuração, com contraditório, ouvindo os vários lados da política nacional, melhor para o cidadão brasileiro se posicionar”, declarou.

Desinformação como ameaça à democracia

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também discursou durante o evento e alertou para os efeitos da desinformação sobre os regimes democráticos no Brasil e no mundo.

“A grande chaga que vem corroendo a democracia no Brasil e em outros países do mundo é a desinformação. E nós sentimos no Brasil, assim como outros países sentem no mundo, os efeitos disso. O lançamento do SBT News é importante porque só se combate a desinformação e o discurso de ódio com a boa informação e com a liberdade de imprensa”, afirmou.

Encerrando a cerimônia, a presidente do SBT, Daniela Abravanel Beyruti, agradeceu a presença das autoridades e apresentou os princípios editoriais do novo canal.

“Estamos comprometidos a entregar um jornalismo com qualidade, responsabilidade, imparcialidade, excelência e veracidade”, disse.

O lançamento do SBT News ocorre em meio a um cenário de debates intensos sobre o papel da imprensa, o combate à desinformação e a necessidade de fortalecer o jornalismo profissional como pilar essencial da democracia brasileira.