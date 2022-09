Viúva de José Saramago, escritora Pilar del Río declara apoia a Lula (vídeo)

Apoie o 247

247 - A escritora Pilar del Río, que foi esposa do escritor José Saramago (1922-2010), declarou voto no candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com a espanhola, o próximo domingo (2) "vai ser muito importante para o Brasil e para o resto do mundo". "Um ato de reafirmação da democracia, da limpeza eleitoral".

O Agregador do Estadão mostrou nesta sexta-feira (30) que Lula seria eleito no primeiro turno. Na pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta (29), o ex-presidente conseguiu 50% dos votos válidos. Para vencer uma eleição no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um.

Pilar dal Rio, companheira de Saramago, também é Lula já





