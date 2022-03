Will Smith pode perder o Oscar após tapa em Chris Rock. Entenda (vídeo)

Apoie o 247

247 - O tapa que Will Smith deu em Chris Rock no palco do Oscar, na noite deste domingo (27), após o humorista fazer uma piada com a doença de sua esposa, Jada Pinkett Smith, pode causar desdobramentos para o ator.

Segundo o jornal New York Post, uma fonte de destaque em Hollywood afirma o ator pode perder sua estatueta de melhor ator, conquistada por seu papel em ‘King Richard – Criando Campeãs’.

“Foi basicamente uma agressão. Todos ficaram chocados, foi muito desconfortável. Eu acho que o Will não aceitaria devolver seu Oscar, mas ninguém sabe o que vai acontecer agora”, disse a fonte à publicação, de acordo com a colunista do IG Fábia Oliveira.

Procurado pela revista Variety, o Departamento de Polícia de Los Angeles disse que Chris Rock não quis abrir um boletim de ocorrência contra Wil Smith, e ainda informou ter se colocado à disposição do comediante caso ele mude de ideia.

The Full Uncensored video of Will Smith’s altercation with Chris Rock at the #Oscars pic.twitter.com/cGQ3plSEiz — Movies (@moreoffilms) March 28, 2022





