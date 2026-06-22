Yury do Paredão destinou emendas a cidades que contrataram Jonas Esticado

247 - O deputado federal Yury do Paredão (MDB-CE) destinou emendas parlamentares a cinco municípios do Ceará que contrataram shows do cantor Jonas Esticado, seu sócio na empresa Jonas Esticado Gravações e Edições Musicais LTDA, durante eventos realizados em 2025. As apresentações ocorreram em Acopiara, Altaneira, Aurora, Farias Brito e Mombaça, todas cidades do interior cearense. Cada show custou R$ 300 mil. As informações foram divulgadas pelo Metrópoles via coluna de Tácio Lorran e posteriormente foram repercutidas no Portal G1.

A empresa contratada pelos municípios tem três sócios: o cantor Jonas Esticado, o deputado federal Yury do Paredão e a mãe do parlamentar, Marcia Araújo. As emendas enviadas por Yury às cinco prefeituras somaram R$ 4.863.500,00. Os repasses tiveram valores diferentes para cada cidade. Acopiara recebeu R$ 600 mil; Altaneira, R$ 1.175.000; Aurora, R$ 750 mil; Farias Brito, R$ 1.348.500; e Mombaça, R$ 990 mil.

Quatro emendas chegaram aos municípios por meio do Ministério do Turismo, a partir de solicitações do parlamentar. No caso de Mombaça, o dinheiro teve origem no Ministério da Fazenda, também por indicação de Yury do Paredão.

Em nota, o deputado negou participação direta nas contratações feitas pelas prefeituras e afirmou que as emendas apenas destinam recursos a entes públicos. “Emendas parlamentares não contratam artistas, empresas ou fornecedores. Elas destinam recursos a entes públicos, dentro das regras orçamentárias e dos programas federais correspondentes”, declarou.

Yury também afirmou que a emenda nº 50070004 partiu da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados e possui caráter coletivo. “A emenda nº 50070004 é uma emenda de comissão, da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, de natureza coletiva, voltada ao apoio a ações de fomento ao turismo, à cultura, aos eventos e à economia local em municípios cearenses”, disse.

Na mesma manifestação, o parlamentar sustentou que as administrações municipais respondem pela execução dos convênios, pela escolha das atrações e pelos pagamentos. “A execução dos convênios é de responsabilidade exclusiva dos municípios beneficiados. Cabe a cada prefeitura definir a programação dos eventos, escolher as atrações, realizar os procedimentos administrativos de contratação, efetuar os pagamentos e prestar contas aos órgãos competentes”, afirmou.

O cantor se apresentou na ExpoVaq, em Farias Brito, evento realizado entre 17 e 21 de setembro. O show ocorreu no dia 20 de setembro e custou R$ 300 mil aos cofres municipais. Em outubro, o cantor fez apresentações em eventos de duas cidades que receberam recursos de emendas solicitadas por Yury. No dia 3, ele participou do “Festeja, Acopiara”.

No mesmo mês, o artista também se apresentou na “Festa de Outubro de Altaneira”, em homenagem à padroeira Santa Teresa D’Ávila, realizada entre os dias 6 e 15 de outubro de 2025. Em cada município, a empresa recebeu R$ 300 mil. As outras duas apresentações ocorreram em novembro, durante festas de aniversário de Aurora e Mombaça. Cada prefeitura também desembolsou R$ 300 mil para contratar Jonas Esticado.

A equipe do cantor informou que não comentaria o caso. As assessorias das prefeituras foram procuradas para tratar dos repasses e das contratações, mas não responderam até a publicação da reportagem ou não foram localizadas.

Na defesa apresentada, Yury afirmou que os eventos reuniram diferentes artistas e que as escolhas seguem critérios de mercado. “As próprias informações levantadas pela reportagem confirmam que, nesses eventos, as prefeituras contrataram diversos artistas de renome nacional e grande relevância regional — nomes que figuram entre os mais requisitados do país e são contratados por prefeituras de diferentes estados e orientações políticas”, afirmou.

“As escolhas seguem a lógica de mercado que orienta qualquer evento desse porte: capacidade de público, identidade cultural e retorno à economia local. Não há qualquer destinação dirigida a um único artista”, declarou.

O deputado também voltou a dizer que não participa da execução administrativa dos convênios e que não interfere nas contratações dos municípios. “O deputado não participa da execução administrativa dos convênios e não tem ingerência sobre as contratações realizadas pelos municípios, que devem ser verificadas junto às respectivas prefeituras”, afirmou.

Yury acrescentou que sua atuação no setor artístico-cultural do Nordeste é anterior ao mandato parlamentar. “A atuação do parlamentar no setor artístico-cultural do Nordeste é pública, anterior ao mandato e de amplo conhecimento, mas não se confunde com as decisões administrativas tomadas pelas prefeituras, sobre as quais o deputado não tem ingerência”, disse.

Ao final da nota, o parlamentar afirmou que mantém compromisso com a transparência. “O deputado reafirma seu compromisso com a transparência e permanece à disposição para prestar os esclarecimentos necessários”, concluiu.