Zeca Baleiro diz que Bolsonaro é um sociopata sem cura e defende sua interdição

247 - O cantor e compositor Zeca Baleiro defendeu a interdição de Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (4), depois que o capitão classificou como "mimimi" e "frescura" os 260 mil mortos pela Covid-19 no Brasil.

Pelo Twitter, Zeca Baleiro disse que Bolsonaro é "sociopata". "Um presidente que diz 'chega de frescura e de mimimi' no momento mais crítico, doloroso e aflitivo que o povo brasileiro enfrenta desde o início da pandemia, não é só um político inábil, um homem mau ou um mentecapto. É um sociopata sem cura. Deve haver um jeito de interditá-lo", afirmou.

Nesta quinta-feira (4), em discurso para produtores rurais na cidade de São Simão, em Goiás, Jair Bolsonaro criticou as medidas de isolamento que estão sendo retomadas para conter a disseminação da Covid-19.

“Chega de frescura e mimimi. Vão ficar chorando até quando?”, disse o presidente brasileiro nesta quinta, ao se manifestar sobre as políticas de isolamento e restrições de governos estaduais para conter o avanço da contaminação. Pior do que isso, aparentando estar fora de si, protestou contra as vacinas. “Tem idiota que a gente vê nas redes sociais, na imprensa, ‘vai comprar vacina’. Só se for na casa da tua mãe”, declarou.

Leia o tweet de Zeca Baleiro:

