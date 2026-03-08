China irá acelerar autossuficiência tecnológica durante o 15º Plano Quinquenal

247 - Ao traçar seu plano de desenvolvimento para os próximos cinco anos, a China está posicionando a autossuficiência tecnológica como um pilar estratégico, informou o Diário do Povo neste domingo (8).

A aceleração dos esforços para alcançar maior autonomia e força em ciência e tecnologia foi incluída no relatório de trabalho do governo deste ano e no projeto do esboço do 15º Plano Quinquenal (2026–2030), apresentados na quinta-feira ao principal órgão legislativo do país e que estão entre os temas centrais da agenda das chamadas “Duas Sessões”.

Antes da reunião de abertura da quarta sessão do 14º Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPCh), realizada em Pequim na quarta-feira, Pan Jianwei, membro do 14º Comitê Nacional da CCPPCh e renomado cientista chinês na área de tecnologia quântica, concedeu uma entrevista a jornalistas sobre o desenvolvimento da ciência e da tecnologia quântica no país.

Na quinta-feira, durante uma entrevista coletiva antes da sessão de abertura da quarta sessão do 14º Congresso Nacional do Povo, Dong Jin, deputado do 14º Congresso Nacional do Povo e diretor da Beijing Academy of Blockchain and Edge Computing, apresentou os novos avanços na inovação independente em tecnologia de blockchain, uma das infraestruturas digitais mais importantes para o desenvolvimento da economia digital.

Durante o período do 14º Plano Quinquenal, o desenvolvimento científico e tecnológico da China alcançou conquistas notáveis. A inovação em ciência e tecnologia impulsionou de forma abrangente o desenvolvimento de alta qualidade e desempenhou um papel estratégico de apoio ao processo de modernização chinesa.

Também durante o período do 14º Plano Quinquenal, um conjunto de indústrias emergentes — incluindo veículos de nova energia (NEVs), energia fotovoltaica, bem como os setores de baixa altitude, construção naval e equipamentos de engenharia marítima — registrou rápida expansão.

A China promete promover avanços em inovação original e conquistas em tecnologias centrais em áreas estratégicas, além de acelerar o processo para alcançar maior autossuficiência e força em ciência e tecnologia, segundo o relatório de trabalho do governo.

O país também irá desenvolver indústrias do futuro, como energia do futuro, tecnologia quântica, inteligência artificial incorporada, interfaces cérebro-computador e tecnologia 6G, acrescenta o relatório.