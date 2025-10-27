China projeta elevar expectativa média de vida para 80 anos até 2030

247 – A China anunciou o objetivo de aumentar a expectativa média de vida de sua população para cerca de 80 anos até 2030. A meta foi detalhada por Lei Haichao, chefe da Comissão Nacional de Saúde, durante uma coletiva realizada na última sexta-feira, conforme informou o jornal Diário do Povo.

Segundo Lei, a expectativa média de vida na China atingiu 79 anos até o final de 2024. O avanço é resultado direto dos investimentos feitos durante o 14º Plano Quinquenal (2021-2025), período em que o país consolidou o maior sistema de saúde pública do mundo, com avanços expressivos na prevenção de doenças, na cobertura de seguro médico e no controle epidemiológico.

De acordo com o dirigente, os próximos cinco anos terão como foco a melhoria da qualidade de vida da população idosa, otimizando os serviços básicos de assistência a idosos e expandindo os serviços de reabilitação e cuidados paliativos. “Com base na tendência de desenvolvimento internacional e na força nacional da China, esperamos aumentar a expectativa média de vida da população em um ano nesse novo período”, afirmou Lei.

Atualmente, a China tem 310,31 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o que representa 22% da população total. Dados do Ministério de Assuntos Civis também mostram que, até o fim de 2024, o país contava com 406 mil instituições e instalações de atendimento a idosos, somando quase 8 milhões de leitos. Além disso, 49,45 milhões de idosos foram beneficiados por subsídios governamentais.