Xi Jinping envia condolências pelo falecimento da Rainha-mãe da Tailândia

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou neste domingo (26) condolências ao rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, pelo falecimento da Rainha-mãe, Sirikit Kitiyakara, além de fazer um cumprimento sincero à família real e ao governo e povo do país.

Xi Jinping apontou que a Rainha-mãe Sirikit goza de prestígio elevado no coração da família real e do povo tailandês. “Ela tinha se preocupado com a relação amistosa entre os dois países, além de ter visitado a China representando o ex-rei da Tailândia, Bhumibol Adulyadej, contribuindo significativamente para a promoção de boa vizinhança entre as duas nações. Vamos lembrá-la para sempre”, disse o presidente chinês.

Tradução: Xie Haitian

Revisão: Patrícia Comunello

Fonte: CMG