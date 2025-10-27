TV 247 logo
      Xi Jinping envia condolências pelo falecimento da Rainha-mãe da Tailândia

      CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou neste domingo (26) condolências ao rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, pelo falecimento da Rainha-mãe, Sirikit Kitiyakara, além de fazer um cumprimento sincero à família real e ao governo e povo do país.

      Xi Jinping apontou que a Rainha-mãe Sirikit goza de prestígio elevado no coração da família real e do povo tailandês. “Ela tinha se preocupado com a relação amistosa entre os dois países, além de ter visitado a China representando o ex-rei da Tailândia, Bhumibol Adulyadej, contribuindo significativamente para a promoção de boa vizinhança entre as duas nações. Vamos lembrá-la para sempre”, disse o presidente chinês. 

      Tradução: Xie Haitian

      Revisão: Patrícia Comunello

      Fonte: CMG

