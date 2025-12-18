Em Chengdu, na China, arrozais formam imagem de "panda gigante"

247 - No dia 25 de junho, no Parque Industrial Nacional de Agricultura Moderna do Celeiro de Tianfu, localizado na cidade de Chongzhou, em Chengdu, província de Sichuan, uma imagem de um panda gigante foi criada no meio de um arrozal de milhares de hectares. A fotorreportagem é do Diário do Povo Online.

O desenho foi feito através do plantio de variedades de arroz de diferentes cores, como verde-claro, verde-escuro e verde-musgo, formando, assim, uma pintura ecológica de uma paisagem rural sobre a planície.