      Produção industrial da China avança em 4,8% em novembro

      Os setores de mineração, manufatura, energia e hídrico tiveram destaque

      Braços robóticos montam carros na linha de produção de veículos elétricos da Leapmotor em uma fábrica em Jinhua, província de Zhejiang, China, em 26 de abril de 2023 (Foto: China Daily)

      247 - A produção industrial de valor agregado da China em novembro avançou em 4,8%, no comparativo em relação ao mesmo período de 2024, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira (15) pelo jornal Diário do Povo

      Nos primeiros 11 meses deste ano, de acordo com a reportagem, a produção industrial da China cresceu 6%, em comparação relação ao mesmo período do ano passado, de acordo a reportagem, que se baseia nos dados divulgados pelo Departamento Nacional de Estatísticas da China. 

      Mineração, manufatura, energia e água - Das 41 principais indústrias, 30 registraram aumentos na produção de valor agregado no mês passado, destaca a reportagem.

      Uma análise detalhada dos dados mostrou que a produção de valor agregado do setor de mineração no mês passado aumentou 6,3% em termos anuais, enquanto a do setor manufatureiro cresceu 4,6%. A produção de valor agregado dos setores de produção e fornecimento de eletricidade, calor, gás e água aumentou 4,3%.

      "Em novembro, a produção de valor agregado da indústria de mineração e lavagem de carvão, juntamente com a fabricação de equipamentos em geral, aumentou 7,5% em termos anuais. Os setores de fabricação de automóveis e ferroviário, naval, aeronáutico e aeroespacial apresentaram desempenho especialmente forte, com expansão de 11,9% cada. Além disso, a fabricação de computadores, equipamentos de comunicação e outros equipamentos eletrônicos cresceu 9,2%.

      Por categoria de produto, entre 623 principais produtos industriais, 310 registraram aumentos na produção ano a ano em novembro. A produção de etileno atingiu 3,09 milhões de toneladas, um aumento de 7,3%. A produção de automóveis aumentou 2,4%, para 3,52 milhões de unidades, com a produção de veículos de nova energia aumentando 17%, para 1,84 milhão de unidades.

      Enquanto isso, a geração de energia subiu 2,7%, para 779,2 bilhões de quilowatts-hora, e o volume de processamento de petróleo bruto totalizou 60,83 milhões de toneladas, um aumento de 3,9%", detalha.

