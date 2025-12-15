Produção industrial da China avança em 4,8% em novembro

247 - A produção industrial de valor agregado da China em novembro avançou em 4,8%, no comparativo em relação ao mesmo período de 2024, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira (15) pelo jornal Diário do Povo.

Nos primeiros 11 meses deste ano, de acordo com a reportagem, a produção industrial da China cresceu 6%, em comparação relação ao mesmo período do ano passado, de acordo a reportagem, que se baseia nos dados divulgados pelo Departamento Nacional de Estatísticas da China.

Mineração, manufatura, energia e água - Das 41 principais indústrias, 30 registraram aumentos na produção de valor agregado no mês passado, destaca a reportagem.

Uma análise detalhada dos dados mostrou que a produção de valor agregado do setor de mineração no mês passado aumentou 6,3% em termos anuais, enquanto a do setor manufatureiro cresceu 4,6%. A produção de valor agregado dos setores de produção e fornecimento de eletricidade, calor, gás e água aumentou 4,3%.

"Em novembro, a produção de valor agregado da indústria de mineração e lavagem de carvão, juntamente com a fabricação de equipamentos em geral, aumentou 7,5% em termos anuais. Os setores de fabricação de automóveis e ferroviário, naval, aeronáutico e aeroespacial apresentaram desempenho especialmente forte, com expansão de 11,9% cada. Além disso, a fabricação de computadores, equipamentos de comunicação e outros equipamentos eletrônicos cresceu 9,2%.

Por categoria de produto, entre 623 principais produtos industriais, 310 registraram aumentos na produção ano a ano em novembro. A produção de etileno atingiu 3,09 milhões de toneladas, um aumento de 7,3%. A produção de automóveis aumentou 2,4%, para 3,52 milhões de unidades, com a produção de veículos de nova energia aumentando 17%, para 1,84 milhão de unidades.

Enquanto isso, a geração de energia subiu 2,7%, para 779,2 bilhões de quilowatts-hora, e o volume de processamento de petróleo bruto totalizou 60,83 milhões de toneladas, um aumento de 3,9%", detalha.