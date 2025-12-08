Embaixada de Portugal celebra duas décadas do Centro de Língua Portuguesa na Universidade de Comunicação da China

247 - A Embaixada de Portugal em Beijing promoveu, em 1º de dezembro, um recital de música clássica para celebrar os 20 anos do Centro de Língua Portuguesa da Universidade de Comunicação da China (UCC). A iniciativa reuniu diplomatas, estudantes e representantes do universo cultural chinês. As informações são do Diário do Povo.

A cerimônia integrou uma série de atividades programadas para destacar o papel do centro na promoção do idioma e na aproximação entre Portugal e China ao longo dessas duas décadas. O recital contou com músicos de orquestras chinesas de grande prestígio, que interpretaram obras de Vivaldi, peças tradicionais chinesas e uma composição da portuguesa Anne Victorino, escolhida em homenagem à produção artística lusófona.

A criação do Centro de Língua Portuguesa da UCC marcou um avanço significativo na cooperação educacional entre os dois países, tornando-se um espaço essencial para a difusão do português e para a formação de novas pontes culturais. Ao celebrar o aniversário, a Embaixada de Portugal ressaltou que a instituição tem contribuído de forma decisiva para ampliar a compreensão mútua entre as duas sociedades.