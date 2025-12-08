China dribla guerra comercial e amplia negócios internacionais em 2025

247 – A China registrou uma expansão de 3,6% no comércio exterior de bens entre janeiro e novembro de 2025, alcançando US$ 5,83 trilhões, segundo dados divulgados pela Administração Geral das Alfândegas nesta segunda-feira. As informações foram publicadas anteriormente pelo jornal Global Times.

O avanço foi impulsionado sobretudo pelas exportações, que totalizaram aproximadamente US$ 3,46 trilhões no período, uma alta de 6,2% em relação ao ano anterior. As importações cresceram 0,2% e chegaram a cerca de US$ 2,37 trilhões.

Desempenho de novembro reforça trajetória de recuperação

Em novembro, o comércio exterior chinês atingiu US$ 551,5 bilhões, um aumento anual de 4,1%.

As exportações subiram 5,7% no mês, correspondendo a cerca de US$ 343 bilhões, enquanto as importações cresceram 1,7%, somando aproximadamente US$ 209 bilhões.

Analistas citados pelo Global Times apontam que a retomada do comércio foi favorecida pelo reabastecimento de estoques em mercados internacionais e pela recuperação gradual da indústria manufatureira global, o que demonstra a resiliência da economia chinesa apesar das tensões geopolíticas e da guerra comercial.

ASEAN se consolida como principal parceira da China

Nos primeiros 11 meses de 2025, a ASEAN manteve-se como maior parceira comercial da China, com trocas bilaterais que alcançaram aproximadamente US$ 965 bilhões, um aumento de 8,5% e equivalente a 16,6% do comércio total do país.

A União Europeia aparece na segunda posição, com cerca de US$ 760 bilhões em fluxo comercial, alta de 5,4% e participação de 13%.

Já o comércio com os Estados Unidos — terceiro maior parceiro — caiu 16,9% no período, totalizando aproximadamente US$ 522 bilhões, o equivalente a 8,9% do comércio exterior chinês.

Cinturão e Rota ganha peso crescente na estratégia comercial

As relações comerciais com países da Iniciativa Cinturão e Rota (BRI) aumentaram 6% entre janeiro e novembro, somando aproximadamente US$ 3,02 trilhões. Esse fluxo representa 51,8% de todo o comércio exterior da China e reforça a estratégia de diversificação adotada por Pequim.

Empresas privadas impulsionam dinamismo das exportações

O setor privado chinês também apresentou desempenho robusto: cresceu 7,1% no comércio exterior no período, alcançando cerca de US$ 3,33 trilhões em importações e exportações.

Esse avanço confirma a relevância crescente das empresas privadas na sustentação do dinamismo exportador e na ampliação da presença chinesa nas cadeias globais de valor.