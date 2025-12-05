Putin afirma que Índia e China são os amigos mais próximos da Rússia em entrevista à mídia indiana

247 – O Presidente Vladimir Putin afirmou que Índia e China são os amigos mais próximos da Rússia, destacando o valor estratégico das relações com ambos os países. As declarações foram dadas em entrevista ao India Today, realizada no Kremlin, em Moscou, antes de sua visita de dois dias à Índia. As informações foram publicadas inicialmente pela agência russa TASS e pelo jornal Global Times.

Na entrevista, Putin foi questionado sobre como Moscou mantém relações positivas simultaneamente com Nova Délhi e Pequim, apesar de disputas fronteiriças persistentes entre os dois gigantes asiáticos. Segundo a TASS, o presidente russo respondeu de forma direta: “Índia e China são nossos amigos mais próximos – nós valorizamos profundamente esse relacionamento.”

Relações equilibradas em meio a tensões asiáticas

Ainda de acordo com o India Today, Putin foi pressionado a explicar como a Rússia equilibra sua diplomacia entre Índia e China, duas potências regionais que mantêm tensões ativas. A entrevista, conduzida em inglês pelo repórter, teve respostas do presidente em russo, com interpretação simultânea no vídeo divulgado pelo veículo.

A tradução oficial apresentada no registro audiovisual reforça o tom de respeito mútuo adotado pelo Kremlin:

“Nós sabemos disso muito bem — Índia e China são nossos amigos mais próximos. Nós valorizamos profundamente esse relacionamento e eu não acredito que temos o direito de interferir nas suas relações bilaterais.”

Confiança no diálogo entre Índia e China

A TASS também destacou que Putin demonstrou confiança na capacidade de ambos os países de resolver suas pendências. Ele ressaltou que os líderes indianos e chineses têm maturidade diplomática suficiente para encaminhar negociações sobre temas sensíveis.

“Ao mesmo tempo, a Rússia não se sente no direito de intervir, porque esses são assuntos bilaterais de vocês,” afirmou Putin, reiterando o princípio de não interferência.

Para o Kremlin, Índia e China são pilares fundamentais na construção de uma ordem multipolar e no reposicionamento geopolítico da Rússia diante do Ocidente.

Encontro com Narendra Modi

Putin chegou à Índia na quinta-feira para compromissos oficiais e encontros com o primeiro-ministro Narendra Modi. De acordo com a TASS, os dois líderes tiveram conversas informais na residência de Modi, em Nova Délhi, antes do início das reuniões oficiais.

A visita ocorre em um momento estratégico, marcado por debates energéticos, defesa e cooperação tecnológica — áreas em que Índia e Rússia mantêm parceria histórica.