Trump diz que conflito na Ucrânia poderá ser solucionado “eventualmente”
Chefe da Casa Branca não prevê um prazo para um acordo de paz, mas diz que está intensificando esforços diplomáticos
247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o conflito envolvendo Rússia e Ucrânia tende a ser solucionado “eventualmente”, destacando que Washington está empenhado em construir um acordo duradouro. As declarações foram feitas na capital norte-americana durante a cerimônia de iluminação da Árvore de Natal Nacional, informa a TASS.
No discurso, Trump reiterou que o governo norte-americano busca ampliar sua atuação diplomática global, citando o avanço em diferentes frentes de negociação.
A Casa Branca havia apresentado anteriormente um plano de 28 pontos para a resolução do conflito, proposta que enfrentou resistência de Kiev e de países europeus, interessados em revisar aspectos centrais do documento. Após consultas realizadas em Genebra em 23 de novembro, Trump informou que a versão inicial passou por ajustes para incorporar posições tanto de Moscou quanto da Ucrânia, reduzindo o número total de itens para 22.
As negociações ganharam novo impulso no final de novembro. Em 30 de novembro, representantes dos Estados Unidos e da Ucrânia se reuniram na Flórida para discutir possíveis caminhos para encerrar a guerra, abordando temas como segurança, economia, eleições e questões territoriais.
Dois dias depois, em 2 de dezembro, o presidente russo Vladimir Putin recebeu no Kremlin o enviado especial norte-americano Steve Witkoff e o empresário Jared Kushner, genro de Trump. Segundo o assessor presidencial russo, Yury Ushakov, o encontro, que durou cerca de cinco horas, examinou minuciosamente o conteúdo dos quatro documentos que compõem o plano de paz revisado pelos Estados Unidos.