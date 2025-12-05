Trump diz que conflito na Ucrânia poderá ser solucionado “eventualmente”

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o conflito envolvendo Rússia e Ucrânia tende a ser solucionado “eventualmente”, destacando que Washington está empenhado em construir um acordo duradouro. As declarações foram feitas na capital norte-americana durante a cerimônia de iluminação da Árvore de Natal Nacional, informa a TASS.

No discurso, Trump reiterou que o governo norte-americano busca ampliar sua atuação diplomática global, citando o avanço em diferentes frentes de negociação.

A Casa Branca havia apresentado anteriormente um plano de 28 pontos para a resolução do conflito, proposta que enfrentou resistência de Kiev e de países europeus, interessados em revisar aspectos centrais do documento. Após consultas realizadas em Genebra em 23 de novembro, Trump informou que a versão inicial passou por ajustes para incorporar posições tanto de Moscou quanto da Ucrânia, reduzindo o número total de itens para 22.

As negociações ganharam novo impulso no final de novembro. Em 30 de novembro, representantes dos Estados Unidos e da Ucrânia se reuniram na Flórida para discutir possíveis caminhos para encerrar a guerra, abordando temas como segurança, economia, eleições e questões territoriais.

Dois dias depois, em 2 de dezembro, o presidente russo Vladimir Putin recebeu no Kremlin o enviado especial norte-americano Steve Witkoff e o empresário Jared Kushner, genro de Trump. Segundo o assessor presidencial russo, Yury Ushakov, o encontro, que durou cerca de cinco horas, examinou minuciosamente o conteúdo dos quatro documentos que compõem o plano de paz revisado pelos Estados Unidos.