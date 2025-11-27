Rússia descarta concessões no acordo sobre a Ucrânia

247 - A Rússia enviou um novo sinal de firmeza em suas posições ao afirmar que não aceitará mudanças de fundo nos entendimentos firmados com Washington sobre o conflito na Ucrânia. As declarações foram feitas pelo vice-ministro das Relações Exteriores, Sergey Ryabkov, em entrevista à imprensa, conforme informou a Telesur.

De acordo com a emissora, Ryabkov ressaltou que os pontos discutidos na Cúpula de Anchorage, no Alasca entre Vladimir Putin e Donald Trump já representam concessões significativas de Moscou, e que qualquer alteração “romperia o equilíbrio político” estabelecido entre as duas potências.

O diplomata frisou que o Kremlin rejeitará qualquer proposta que se distancie do núcleo do entendimento original, especialmente no que diz respeito ao estatuto dos territórios ocupados, à arquitetura de segurança da Europa Oriental e à neutralidade permanente da Ucrânia. Segundo ele, esses elementos constituem a base do diálogo bilateral e não serão flexibilizados.

Ryabkov também afirmou que Moscou não discutirá publicamente os detalhes do plano apresentado por Trump, incluindo versões divulgadas no Ocidente. Ele declarou que o processo exige “tempo e atenção”, embora tenha garantido que a Rússia responderá de forma “recíproca” assim que Washington formalizar sua disposição de avançar nas tratativas.

Em tom direto, o vice-ministro criticou a movimentação de governos da Europa Ocidental, que, segundo ele, estariam atuando de maneira coordenada para minar um entendimento político duradouro. Ryabkov descreveu essa postura como “atividade febril”, motivada pelo temor de que um eixo direto entre Washington e Moscou redefina a equação de segurança regional, deixando esses países em posição secundária.