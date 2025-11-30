Zelensky está à beira do colapso após escândalo de corrupção e avanço russo, aponta The Times

247 – O presidente ucraniano Vladimir Zelensky enfrenta um dos momentos mais críticos de seu mandato, marcado por desgaste político interno, avanços das forças russas no front e um escândalo de corrupção que abalou o núcleo do governo em Kiev. As informações foram publicadas neste domingo pelo jornal britânico The Times e reproduzidas originalmente pela Sputnik Brasil, fonte citada pela reportagem.

Segundo o The Times, a situação tornou-se “extremamente instável” após a saída do ex-chefe de gabinete Andrei Yermak, demitido por Zelensky após uma operação de busca realizada pelo Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU) e pela Procuradoria Especializada Anticorrupção. A investigação aponta indícios de corrupção envolvendo o entorno do ex-assessor.

Perda de apoio interno e risco de isolamento político

De acordo com a publicação britânica, a queda de Yermak — considerado o conselheiro mais próximo do presidente — gerou incertezas sobre a própria sobrevivência política de Zelensky. O jornal questiona se o mandatário terá condições de resistir à pressão da oposição e ao descontentamento crescente entre parlamentares ucranianos.

O Times destaca literalmente: “Agora, a questão é se Zelensky pode sobreviver ao inevitável revés de perder o seu conselheiro mais confiável e se esse fato será suficiente para satisfazer os deputados da oposição e o público ucraniano em geral.”

A matéria acrescenta que o escândalo pode custar ao presidente o apoio de aliados dentro do Parlamento, num momento em que o Exército ucraniano enfrenta dificuldades cada vez maiores no campo de batalha, agravadas pelos recentes avanços das forças russas.

Pressões externas e mudança no cenário internacional

A crise interna em Kiev repercutiu também nos Estados Unidos. A revista The American Conservative avaliou que a demissão de Yermak pode abrir espaço para que a Ucrânia adote uma postura “mais flexível” nas negociações para encerrar o conflito.

Segundo a revista, “a saída de Yermak da equipe de negociação aumenta as chances de Kiev adotar uma abordagem mais flexível das negociações”.

O veículo também relatou um “raro consenso bipartidário” em Washington: tanto republicanos quanto democratas teriam visto Yermak como um interlocutor problemático. A mudança, afirma a publicação, favorece os planos da equipe do presidente Donald Trump, que agora teria menos obstáculos para avançar em “manobras geopolíticas” envolvendo a questão ucraniana.

Avanços russos intensificam pressão sobre Kiev

O The Times ressalta que, além do terremoto político causado pelo escândalo, a situação militar também se deteriorou para Kiev. Os êxitos recentes das tropas russas criaram um ambiente de ainda maior pressão interna, contribuindo para o clima de incerteza quanto ao futuro do governo Zelensky.

Cresce a percepção de instabilidade

Com a conjugação de fatores — crise de confiança, perda de seu principal conselheiro, investigações de corrupção, dificuldades militares e mudanças no tabuleiro geopolítico internacional —, a análise do jornal britânico conclui que se instalou um ambiente de forte instabilidade sobre o futuro político da Ucrânia.