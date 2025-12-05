Cúpula em Nova Déli aproxima Putin e Modi em meio a pressões geopolíticas

247 - O presidente russo Vladimir Putin desembarcou em Nova Déli para uma cúpula com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, encontro que marca a primeira visita do líder russo ao país em quatro anos. A movimentação ocorre em um momento de alta tensão geopolítica e forte reconfiguração comercial.

Segundo a Reuters, a visita tem como objetivo central ampliar o comércio bilateral em meio às restrições impostas pelas sanções ocidentais contra a Rússia. O encontro também ocorre enquanto a Índia negocia com os Estados Unidos um acordo comercial voltado a reduzir tarifas punitivas aplicadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em retaliação às compras indianas de petróleo russo.

A Rússia, tradicional fornecedora de armas para a Índia, busca reequilibrar uma balança comercial que hoje favorece Moscou devido às volumosas importações de petróleo por Nova Déli. O Kremlin afirma que pretende aumentar a compra de produtos indianos, mirando elevar o fluxo comercial a US$ 100 bilhões até 2030. Desde que países europeus reduziram sua dependência energética da Rússia após a invasão da Ucrânia, a Índia ampliou significativamente a aquisição de petróleo bruto russo oferecido com desconto.

O cenário, porém, coloca a Índia diante de um desafio diplomático. O analista Michael Kugelman, do Atlantic Council, observou na revista Foreign Policy que “a Índia enfrenta um dilema: ao tomar medidas para fortalecer os laços com Moscou ou Washington, Nova Déli corre o risco de prejudicar as relações com o outro”.

Além de comércio e energia, Modi e Putin devem tratar de temas como cooperação em mão de obra e expansão da energia nuclear civil. A expectativa é de que ambos anunciem novos acordos como demonstração de que a parceria indo-russa segue sólida apesar das pressões externas.

A recepção de Modi ao presidente russo foi calorosa. Assim que Putin chegou ao aeroporto próximo à capital indiana, o primeiro-ministro o cumprimentou com um abraço e um aperto de mãos, gesto que sinalizou o peso político da visita. Posteriormente, Modi ofereceu um jantar privado ao chefe de Estado russo em sua residência oficial.

Putin está acompanhado de uma ampla delegação governamental e empresarial. Entre os integrantes está o ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, que se reuniu com o ministro indiano Rajnath Singh. Após o encontro, o Ministério da Defesa da Índia informou que Belousov “stated that the Russian defence industry is ready to support India towards becoming self-reliant in the field of defence production”.

A visita ocorre um dia depois de Putin ter mantido conversas com enviados de Donald Trump sobre um possível acordo de paz para encerrar a guerra na Ucrânia, negociações que, segundo a agência, não resultaram em um entendimento. A Índia segue evitando condenar publicamente Moscou pelo conflito, defendendo que a solução passe pelo diálogo e pela diplomacia, enquanto acusa nações ocidentais de adotarem padrões duplos ao criticar Nova Déli, mesmo mantendo relações comerciais com a Rússia quando lhes convém.

A expectativa é de que a cúpula em Nova Déli forneça novos contornos às relações estratégicas entre Índia e Rússia em um cenário global cada vez mais polarizado.