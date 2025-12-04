Novos centros de poder global estão surgindo, diz Putin à mídia indiana

247 - O equilíbrio de poder no mundo está mudando, e novos centros de influência estão emergindo, declarou o presidente russo Vladimir Putin.

“Você sabe, o mundo está se desenvolvendo rapidamente, e esse ritmo continua a acelerar, algo claramente visível para todos — a configuração do mundo está mudando, novos centros de poder estão surgindo e o equilíbrio de poder no mundo está se transformando”, afirmou Putin em entrevista à India Today.

Putin está em Nova Délhi entre os dias 4 e 5 de dezembro, em visita ao país a convite do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

É fundamental garantir estabilidade entre os maiores países como base para o avanço das relações bilaterais e internacionais, acrescentou.

A Rússia valoriza suas relações tanto com a Índia quanto com a China, afirmou o presidente russo Vladimir Putin.

“Índia e China são nossos amigos próximos, e valorizamos isso profundamente”, disse Putin. Tanto Xi quanto Modi estão cientes das tensões que persistem entre as duas nações vizinhas e estão comprometidos em encontrar soluções para “equilibrar até os problemas mais complexos”, afirmou.

“Eu sei disso muito bem e vejo isso claramente. A chave para o sucesso deles será a sabedoria que ambos possuem, algo que valorizamos muito”, declarou o presidente russo.