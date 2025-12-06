TV 247 logo
      China amplia habitats para 73,6% das aves florestais após restauração ambiental

      Pesquisa nacional revela que expansão e melhoria da qualidade das florestas chinesas impulsionam biodiversidade

      Maior deserto da China foi reflorestado no projeto Grande Muralha Verde (Foto: CFP / CGTN)

      247 – A restauração florestal promovida pela China ao longo das duas últimas décadas resultou em ganhos expressivos para a biodiversidade, especialmente para as aves que dependem de florestas. A informação foi divulgada originalmente pelo Global Times, com base em reportagem publicada pelo China Science Daily.

      Segundo o estudo, conduzido por Wang Bin, da China West Normal University, em parceria com pesquisadores de outras instituições, 73,6% das espécies de aves florestais não migratórias registraram expansão de habitat entre os anos 2000 e 2020. Os resultados foram publicados na revista científica Nature Communications.

      Florestas maiores e melhores ajudam a reverter degradação

      A China é considerada hoje uma das líderes globais em restauração florestal, após reverter uma tendência histórica de degradação. Projetos como o Programa de Proteção das Florestas Naturais e o Grain for Green Program resultaram em um aumento líquido de aproximadamente 21.800 quilômetros quadrados de área florestal no país.

      Além de recuperar áreas degradadas, o estudo aponta que houve avanço significativo na qualidade dessas florestas. Os pesquisadores destacam indicadores como cobertura do dossel, altura das árvores, conectividade dos fragmentos e maior complexidade estrutural das matas.

      Esses elementos, segundo a pesquisa, tornam os ambientes mais adequados para a fauna, permitindo que as aves encontrem alimento, abrigo e melhores condições para reprodução.

      Modelagem ecológica revela efeito positivo da restauração

      Para quantificar os impactos da restauração florestal, o grupo analisou 402 espécies de aves florestais não migratórias, utilizando dados de sensoriamento remoto combinados com observações fornecidas por moradores locais. O método de modelagem de nicho ecológico empregado permitiu controlar variáveis climáticas e medir com precisão o efeito direto da restauração ambiental sobre os habitats.

      A conclusão é clara: tanto florestas naturais quanto florestas plantadas mostram eficácia semelhante na recuperação da biodiversidade, desde que apresentem cobertura arbórea robusta e complexidade estrutural.

      Restauração também ajuda a mitigar efeitos das mudanças climáticas

      Outro ponto destacado pelos cientistas é que os esforços de restauração florestal compensaram parcialmente a perda de habitat causada pelas mudanças climáticas, beneficiando especialmente espécies com nichos ecológicos mais amplos.

      Os autores afirmam que a combinação entre expansão territorial das florestas e melhoria estrutural explica por que quase três quartos das aves analisadas experimentaram aumento de seu habitat ao longo do período estudado.

