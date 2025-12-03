DeepSeek apresenta novos modelos de IA que disputam liderança global em desempenho

247 – A empresa chinesa de tecnologia DeepSeek anunciou na noite de segunda-feira dois novos modelos de inteligência artificial: DeepSeek-V3.2 e sua variante de alto desempenho, DeepSeek-V3.2-Speciale. As informações foram divulgadas pelo Diário do Povo, a partir de comunicado da própria companhia.

Segundo a DeepSeek, o modelo V3.2 adota um protocolo robusto de reinforcement learning e amplia a capacidade de computação no pós-treinamento. Com isso, alcança desempenho comparável ao GPT-5, modelo de ponta da OpenAI. Além disso, a empresa afirma que o sistema combina alta eficiência computacional com capacidade superior de raciocínio e desempenho como agente inteligente.

Concorrência global pela liderança em modelos de IA

A corrida internacional por modelos cada vez mais avançados se intensificou ao longo de 2024 e 2025. Em agosto, a OpenAI lançou o GPT-5, apresentado pela empresa como seu modelo “mais inteligente e mais rápido”. Em novembro, o Google apresentou o Gemini-3.0-Pro, sua nova geração de sistemas multimodais.

De acordo com ensaio técnico divulgado pela DeepSeek, a variante V3.2-Speciale supera o GPT-5 e apresenta capacidade de raciocínio comparável ao Gemini-3.0-Pro. A empresa afirma que o modelo de alto desempenho alcançou resultados “medalha de ouro” na Olimpíada Internacional de Matemática (IMO 2025) e na Olimpíada Internacional de Informática (IOI).

Avanço técnico: DeepSeek Sparse Attention

O principal avanço tecnológico por trás da nova família de modelos é o mecanismo DeepSeek Sparse Attention, desenvolvido para reduzir drasticamente a complexidade computacional sem prejudicar o desempenho — especialmente em tarefas de longo contexto, um desafio-chave no desenvolvimento de grandes modelos de linguagem.

Empresa jovem, mas em rápida ascensão

Fundada em julho de 2023, a DeepSeek direciona seus esforços à pesquisa e ao desenvolvimento de modelos de linguagem de grande escala e tecnologias multimodais. Em menos de dois anos, tornou-se uma protagonista na disputa tecnológica global, agora competindo diretamente com gigantes como OpenAI e Google.