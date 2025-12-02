Macau abre suas portas para estudantes brasileiros

247 – Macau vive um momento de expansão acadêmica e internacionalização, tornando-se um dos destinos mais promissores da Ásia para estudantes brasileiros. Com universidades modernas, uma escola de enfermagem centenária, forte ligação histórico-cultural com o mundo de língua portuguesa e programas que vão da tecnologia ao turismo, da saúde à segurança pública, o território oferece oportunidades que combinam excelência acadêmica, diversidade cultural e inserção global.

Fundada em 1981, a Universidade de Macau é a instituição pública mais internacionalizada do território, com 80% do corpo docente vindo do exterior e ensino majoritariamente em inglês.

A universidade se destaca:

pelos três Laboratórios de Referência do Estado

pelas 15 áreas entre o top 1% mundial segundo o ESI

pelo ranking global de excelência (180º lugar no THE)

pela liderança entre as universidades dos países lusófonos

Áreas como inteligência artificial, engenharia, ciência de dados, direito, ciências da vida, ciências do mar e ciências sociais atraem estudantes do mundo inteiro, incluindo lusófonos.

Criada em 1981, a Universidade Politécnica de Macau é referência em tecnologias da informação, ciências sociais, línguas, tradução e gestão.

A instituição reúne atributos únicos:

primeira da Ásia a obter acreditação institucional da QAA (Reino Unido)

cursos de turismo com certificação UNWTO TedQual

forte posição no ranking QS e no Times Higher Education

A UPM destaca-se ainda pela excelência em tradução chinês-português, pela oferta de programas internacionais e pela formação prática, aproximando estudantes do mercado asiático e lusófono.

Universidade de Turismo de Macau: liderança em hotelaria e eventos

Especializada em turismo, hotelaria, gastronomia, cultura e marketing, a Universidade de Turismo de Macau é uma das mais respeitadas da Ásia.

Entre seus diferenciais:

primeira instituição do mundo a receber a certificação IQR da QAA

destaque global nos rankings de hospitalidade e lazer

cursos de gestão hoteleira, restauração, eventos e marketing digital

Com forte componente prático e parcerias internacionais, representa porta de entrada para brasileiros interessados em carreiras no turismo global e nas indústrias criativas.

Escola de enfermagem Kiang Wu: um século de cuidado e formação em saúde

Fundado em 1923, o Kiang Wu Nursing College de Macau é a mais antiga instituição de ensino em enfermagem do território e integra a histórica Associação de Caridade Kiang Wu, ligada também ao Hospital Kiang Wu.

Ao longo de 100 anos, a escola de enfermagem:

formou gerações de profissionais que atuam em Macau, China continental, Hong Kong e no exterior

passou por rigorosos processos de acreditação institucional e de cursos (incluindo avaliações internacionais)

desenvolveu programas de licenciatura, mestrado e doutoramento em enfermagem e áreas afins

Entre as áreas de pesquisa, destacam-se:

saúde do adulto e do idoso

cuidados paliativos e fim de vida

demência e envelhecimento

educação em enfermagem e simulação de alta fidelidade

saúde de crianças e adolescentes, educação sexual, bem-estar socioemocional e uso problemático da internet

A escola de enfermagem mantém ainda cooperação acadêmica com instituições de vários países, incluindo o Brasil, por meio de parceria com a Faculdade de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, além de universidades em Portugal, Tailândia, Malásia, Singapura e China.

Para estudantes brasileiros, é uma oportunidade rara de combinar formação em enfermagem com experiência clínica e científica em contexto asiático.

Escola Superior das Forças de Segurança de Macau: formação em polícia, bombeiros e administração prisional

Fundada em 1988, a Escola Superior das Forças de Segurança de Macau forma profissionais para as principais forças de segurança do território. Oferece:

licenciaturas em ciências policiais, engenharia de proteção e segurança prisional

formação para ingresso na polícia, bombeiros, alfândega e sistema prisional

cursos de mestrado e doutoramento

revistas científicas especializadas em teoria policial e cultura institucional

É referência regional para quem pretende seguir carreira em segurança pública, gestão de crises e estudos sobre policiamento.

Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau: a maior e mais dinâmica do território

Criada em 2000, a MUST tornou-se a maior universidade de Macau e uma potência em investigação científica. Os números impressionam:

mais de 2.000 artigos anuais em revistas indexadas, incluindo Nature , Science e Cell

, e mais de 530 patentes concedidas

60 cientistas entre os “Top 2% Scientists” de Stanford

cinco plataformas nacionais de investigação em áreas como medicina tradicional chinesa, ciência lunar e planetária, ecossistemas costeiros, estudos históricos e saúde pública

A instituição mantém cursos em português, oferece exame Celpe-Bras e tem disciplinas específicas sobre o Brasil e os países de língua portuguesa, o que a torna especialmente atrativa para estudantes brasileiros.

Universidade da Cidade de Macau: ciências sociais, turismo e estudos lusófonos

Com quase 13 mil estudantes, a CityU reúne 11 unidades acadêmicas e mais de 40 cursos em chinês e inglês. Entre seus destaques:

inclusão no top 1% global em Ciências Sociais, segundo o ESI

cursos de turismo (licenciatura, mestrado e doutorado) certificados pela UNWTO TedQual

curso de Gestão de Turismo e Lazer entre as melhores formações do mundo no ranking de Xangai (posição 51–75)

Instituto de Estudos sobre os Países de Língua Portuguesa, único no território e um dos poucos do mundo com foco em estudos lusófonos não linguísticos

A CityU oferece ainda programas em inglês em gestão, economia, turismo internacional, ciência da computação e linguística aplicada, além de licenciatura em português.

Universidade de São José: tradição jesuíta e forte presença lusófona

Com raízes no Colégio de São Paulo e no Seminário de São José, a Universidade de São José carrega mais de quatro séculos de tradição educativa ligada ao mundo lusófono. Hoje, é uma universidade multicultural e humanista, com:

faculdades em áreas como estudos religiosos e filosofia, artes e humanidades, gestão e direito, ciências da saúde, engenharia e ciência de dados, educação e ciência e ambiente

centros de investigação em neurociências, sustentabilidade cultural, desenvolvimento social e integração sino-lusófona

forte presença internacional, com cerca de 30% de estudantes estrangeiros

parcerias com universidades de Portugal, Brasil e outros países lusófonos

É a única instituição na China com estatuto de observador consultivo junto ao Conselho de Ministros da CPLP, reforçando seu papel como ponte entre a China e o universo de língua portuguesa.

Fundado em 2001, o Instituto Milênio de Macau é uma instituição privada, não lucrativa, vocacionada para a era digital. Com o conceito “digital +”, atua em quatro eixos:

tecnologia digital

economia digital

sociedade digital

humanidade digital

Para estudantes estrangeiros, destacam-se:

licenciatura e grau de associado em Gestão da Indústria do Turismo e Diversões (com proposta de mudança para Gestão Hoteleira Inteligente)

horários flexíveis (aulas diurnas e noturnas, em chinês e inglês)

forte ênfase prática, com estágios em hotelaria de classe mundial

bolsas que podem cobrir propinas e alojamento, especialmente no primeiro ano

O Milênio se posiciona como um laboratório para formação de talentos digitais e para a integração entre culturas chinesa e ocidental.

Macau: um destino estratégico para estudantes brasileiros

Com instituições sólidas, ensino em inglês e português, bolsas de estudo, cooperação ativa com universidades brasileiras e forte ligação histórica com o mundo lusófono, Macau se torna uma das portas mais atraentes para brasileiros interessados em:

tecnologia e inteligência artificial

turismo, hotelaria e eventos

enfermagem e saúde

ciências sociais e humanidades

segurança pública

engenharia e ciência de dados

estudos lusófonos, cultura e relações internacionais

Além da qualidade acadêmica, o território oferece segurança, ambiente multicultural e acesso direto à China continental — uma combinação rara que amplia horizontes acadêmicos, profissionais e culturais para uma nova geração de estudantes brasileiros.

