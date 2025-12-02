Macau abre suas portas para estudantes brasileiros
Território chinês de forte herança lusófona se consolida como polo de educação internacional, tecnologia, turismo, saúde e estudos culturais
247 – Macau vive um momento de expansão acadêmica e internacionalização, tornando-se um dos destinos mais promissores da Ásia para estudantes brasileiros. Com universidades modernas, uma escola de enfermagem centenária, forte ligação histórico-cultural com o mundo de língua portuguesa e programas que vão da tecnologia ao turismo, da saúde à segurança pública, o território oferece oportunidades que combinam excelência acadêmica, diversidade cultural e inserção global.
Universidade de Macau: pesquisa de ponta e ensino em inglês
Fundada em 1981, a Universidade de Macau é a instituição pública mais internacionalizada do território, com 80% do corpo docente vindo do exterior e ensino majoritariamente em inglês.
A universidade se destaca:
- pelos três Laboratórios de Referência do Estado
- pelas 15 áreas entre o top 1% mundial segundo o ESI
- pelo ranking global de excelência (180º lugar no THE)
- pela liderança entre as universidades dos países lusófonos
Áreas como inteligência artificial, engenharia, ciência de dados, direito, ciências da vida, ciências do mar e ciências sociais atraem estudantes do mundo inteiro, incluindo lusófonos.
Universidade Politécnica de Macau: tecnologia, gestão e formação aplicada
Criada em 1981, a Universidade Politécnica de Macau é referência em tecnologias da informação, ciências sociais, línguas, tradução e gestão.
A instituição reúne atributos únicos:
- primeira da Ásia a obter acreditação institucional da QAA (Reino Unido)
- cursos de turismo com certificação UNWTO TedQual
- forte posição no ranking QS e no Times Higher Education
A UPM destaca-se ainda pela excelência em tradução chinês-português, pela oferta de programas internacionais e pela formação prática, aproximando estudantes do mercado asiático e lusófono.
Universidade de Turismo de Macau: liderança em hotelaria e eventos
Especializada em turismo, hotelaria, gastronomia, cultura e marketing, a Universidade de Turismo de Macau é uma das mais respeitadas da Ásia.
Entre seus diferenciais:
- primeira instituição do mundo a receber a certificação IQR da QAA
- destaque global nos rankings de hospitalidade e lazer
- cursos de gestão hoteleira, restauração, eventos e marketing digital
Com forte componente prático e parcerias internacionais, representa porta de entrada para brasileiros interessados em carreiras no turismo global e nas indústrias criativas.
Escola de enfermagem Kiang Wu: um século de cuidado e formação em saúde
Fundado em 1923, o Kiang Wu Nursing College de Macau é a mais antiga instituição de ensino em enfermagem do território e integra a histórica Associação de Caridade Kiang Wu, ligada também ao Hospital Kiang Wu.
Ao longo de 100 anos, a escola de enfermagem:
- formou gerações de profissionais que atuam em Macau, China continental, Hong Kong e no exterior
- passou por rigorosos processos de acreditação institucional e de cursos (incluindo avaliações internacionais)
- desenvolveu programas de licenciatura, mestrado e doutoramento em enfermagem e áreas afins
Entre as áreas de pesquisa, destacam-se:
- saúde do adulto e do idoso
- cuidados paliativos e fim de vida
- demência e envelhecimento
- educação em enfermagem e simulação de alta fidelidade
- saúde de crianças e adolescentes, educação sexual, bem-estar socioemocional e uso problemático da internet
A escola de enfermagem mantém ainda cooperação acadêmica com instituições de vários países, incluindo o Brasil, por meio de parceria com a Faculdade de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, além de universidades em Portugal, Tailândia, Malásia, Singapura e China.
Para estudantes brasileiros, é uma oportunidade rara de combinar formação em enfermagem com experiência clínica e científica em contexto asiático.
Escola Superior das Forças de Segurança de Macau: formação em polícia, bombeiros e administração prisional
Fundada em 1988, a Escola Superior das Forças de Segurança de Macau forma profissionais para as principais forças de segurança do território. Oferece:
- licenciaturas em ciências policiais, engenharia de proteção e segurança prisional
- formação para ingresso na polícia, bombeiros, alfândega e sistema prisional
- cursos de mestrado e doutoramento
- revistas científicas especializadas em teoria policial e cultura institucional
É referência regional para quem pretende seguir carreira em segurança pública, gestão de crises e estudos sobre policiamento.
Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau: a maior e mais dinâmica do território
Criada em 2000, a MUST tornou-se a maior universidade de Macau e uma potência em investigação científica. Os números impressionam:
- mais de 2.000 artigos anuais em revistas indexadas, incluindo Nature, Science e Cell
- mais de 530 patentes concedidas
- 60 cientistas entre os “Top 2% Scientists” de Stanford
- cinco plataformas nacionais de investigação em áreas como medicina tradicional chinesa, ciência lunar e planetária, ecossistemas costeiros, estudos históricos e saúde pública
A instituição mantém cursos em português, oferece exame Celpe-Bras e tem disciplinas específicas sobre o Brasil e os países de língua portuguesa, o que a torna especialmente atrativa para estudantes brasileiros.
Universidade da Cidade de Macau: ciências sociais, turismo e estudos lusófonos
Com quase 13 mil estudantes, a CityU reúne 11 unidades acadêmicas e mais de 40 cursos em chinês e inglês. Entre seus destaques:
- inclusão no top 1% global em Ciências Sociais, segundo o ESI
- cursos de turismo (licenciatura, mestrado e doutorado) certificados pela UNWTO TedQual
- curso de Gestão de Turismo e Lazer entre as melhores formações do mundo no ranking de Xangai (posição 51–75)
- Instituto de Estudos sobre os Países de Língua Portuguesa, único no território e um dos poucos do mundo com foco em estudos lusófonos não linguísticos
A CityU oferece ainda programas em inglês em gestão, economia, turismo internacional, ciência da computação e linguística aplicada, além de licenciatura em português.
Universidade de São José: tradição jesuíta e forte presença lusófona
Com raízes no Colégio de São Paulo e no Seminário de São José, a Universidade de São José carrega mais de quatro séculos de tradição educativa ligada ao mundo lusófono. Hoje, é uma universidade multicultural e humanista, com:
- faculdades em áreas como estudos religiosos e filosofia, artes e humanidades, gestão e direito, ciências da saúde, engenharia e ciência de dados, educação e ciência e ambiente
- centros de investigação em neurociências, sustentabilidade cultural, desenvolvimento social e integração sino-lusófona
- forte presença internacional, com cerca de 30% de estudantes estrangeiros
- parcerias com universidades de Portugal, Brasil e outros países lusófonos
É a única instituição na China com estatuto de observador consultivo junto ao Conselho de Ministros da CPLP, reforçando seu papel como ponte entre a China e o universo de língua portuguesa.
Instituto Milênio de Macau: inovação digital e hotelaria inteligente
Fundado em 2001, o Instituto Milênio de Macau é uma instituição privada, não lucrativa, vocacionada para a era digital. Com o conceito “digital +”, atua em quatro eixos:
- tecnologia digital
- economia digital
- sociedade digital
- humanidade digital
Para estudantes estrangeiros, destacam-se:
- licenciatura e grau de associado em Gestão da Indústria do Turismo e Diversões (com proposta de mudança para Gestão Hoteleira Inteligente)
- horários flexíveis (aulas diurnas e noturnas, em chinês e inglês)
- forte ênfase prática, com estágios em hotelaria de classe mundial
- bolsas que podem cobrir propinas e alojamento, especialmente no primeiro ano
O Milênio se posiciona como um laboratório para formação de talentos digitais e para a integração entre culturas chinesa e ocidental.
Macau: um destino estratégico para estudantes brasileiros
Com instituições sólidas, ensino em inglês e português, bolsas de estudo, cooperação ativa com universidades brasileiras e forte ligação histórica com o mundo lusófono, Macau se torna uma das portas mais atraentes para brasileiros interessados em:
- tecnologia e inteligência artificial
- turismo, hotelaria e eventos
- enfermagem e saúde
- ciências sociais e humanidades
- segurança pública
- engenharia e ciência de dados
- estudos lusófonos, cultura e relações internacionais
Além da qualidade acadêmica, o território oferece segurança, ambiente multicultural e acesso direto à China continental — uma combinação rara que amplia horizontes acadêmicos, profissionais e culturais para uma nova geração de estudantes brasileiros.