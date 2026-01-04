TV 247 logo
      Lançamentos espaciais da China atingem recorde em 2025

      Desenvolvimento acelerado dos voos espaciais comerciais deu um forte impulso ao programa espacial chinês

      Um foguete Long March-5, transportando um novo satélite de teste de tecnologia de comunicação, decola do Centro de Lançamento Espacial de Wenchang, na província de Hainan, no sul da China, em 20 de dezembro de 2025. (Foto: Xinhua/Yang Guanyu)

      247 - A China lançou em 2025 mais de 300 satélites em suas órbitas designadas, totalizando 92 lançamentos, estabelecendo um novo recorde, informou o Diário do Povo.

      A tripulação da Shenzhou-20 permaneceu em órbita por 204 dias em 2025, estabelecendo um novo recorde de maior tempo em órbita na história dos voos espaciais tripulados da China. A Shenzhou-21 estabeleceu um recorde de encontro e acoplamento rápidos em 3,5 horas.

      Diante de circunstâncias imprevistas com a espaçonave tripulada Shenzhou-20, a China realizou com sucesso seu primeiro "lançamento de emergência de 16 dias", demonstrando sua capacidade de resposta a emergências em voos espaciais tripulados.

      A Tianwen-2 embarcou na primeira missão de exploração de asteroides e retorno de amostras da China, expandindo ainda mais a exploração do espaço profundo pelo país.

      Em 2025, vários tipos de foguetes comerciais foram lançados em rápida sucessão, e o desenvolvimento acelerado dos voos espaciais comerciais deu um forte impulso ao programa espacial chinês.

      No primeiro ano do 15º Plano Quinquenal, um novo projeto para o programa espacial da China se desdobrou. O programa de pouso lunar tripulado realizou diversos experimentos, a Chang'e-7 viajou até o Polo Sul da Lua para buscar evidências de gelo, e vários novos foguetes realizaram seus voos inaugurais e tentaram a recuperação da carga.

      O programa espacial chinês embarca agora numa nova jornada rumo à construção de uma potência espacial.

