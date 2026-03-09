Taikonautas conduzem novos experimentos científicos na estação espacial chinesa

247 - Os membros da tripulação da Shenzhou-21, a bordo da estação espacial chinesa Tiangong, alcançaram avanços significativos na última semana em experimentos de medicina espacial e pesquisas em ciências físicas, ao mesmo tempo em que mantiveram o ambiente habitável da estação, segundo a Agência Espacial Tripulada da China, citada pelo Diário do Povo e pela Xinhua.

No campo da medicina espacial, a tripulação composta por Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang concentrou-se em compreender os efeitos psicológicos e fisiológicos de voos espaciais de longa duração. Eles utilizaram laptops para realizar testes sobre “mecanismos de confiança e coordenação” e “confiança entre humanos e máquinas”, considerados fundamentais para o design de interfaces de futuras espaçonaves e para garantir um trabalho em equipe eficiente entre astronautas e sistemas automatizados, informou o China Media Group na noite de domingo.

Um avanço importante envolveu o uso do espectrômetro Raman espacial, um dispositivo que identifica composições moleculares ao projetar um laser sobre uma amostra. Os astronautas utilizaram a ferramenta para analisar componentes metabólicos em amostras de urina. Os dados coletados serão usados para aperfeiçoar os padrões médicos de monitoramento da saúde de astronautas em órbita.

Para investigar como o cérebro percebe o mundo físico na ausência de gravidade, eles também realizaram experimentos de “comportamento de física intuitiva em microgravidade”.

Utilizando equipamentos de eletroencefalograma (EEG), que registram a atividade elétrica do cérebro por meio do couro cabeludo, a tripulação coletou dados para estudos de “monitoramento metacognitivo” e “análise cognitivo-emocional do cérebro em grupo”, ajudando cientistas na Terra a compreender como a ausência de gravidade altera o funcionamento cerebral e as dinâmicas de grupo, acrescenta o relatório.

No campo das ciências físicas em microgravidade, a equipe realizou a manutenção de módulos experimentais, substituindo tampas de amostragem no rack de ciência da combustão e trocando amostras no rack de física de fluidos.

Para preservar a própria saúde, os astronautas também passaram por exames médicos, incluindo testes de pressão intraocular, exames de fundo de olho e avaliações cardiopulmonares.

Notavelmente, eles também utilizaram um dispositivo de diagnóstico de quatro métodos da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), um instrumento que reproduz os métodos tradicionais de observação, escuta, questionamento e tomada de pulso, com o objetivo de oferecer uma avaliação abrangente da saúde em condições de microgravidade, revelou o relatório em vídeo.

A nave espacial tripulada Shenzhou-21 foi lançada do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China, em 31 de outubro de 2025. A tripulação da missão concluiu a primeira série de atividades extraveiculares em 9 de dezembro.