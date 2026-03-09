TV 247 logo
      Taikonautas conduzem novos experimentos científicos na estação espacial chinesa

      Equipe da Tiangong também realiza testes médicos avançados

      Esta imagem, capturada no Centro de Controle Aeroespacial de Pequim em 1º de novembro de 2025, mostra uma foto de grupo da tripulação das naves espaciais Shenzhou-20 e Shenzhou-21, na estação espacial da China. (Foto: Xinhua/Jin Liwang)

      247 - Os membros da tripulação da Shenzhou-21, a bordo da estação espacial chinesa Tiangong, alcançaram avanços significativos na última semana em experimentos de medicina espacial e pesquisas em ciências físicas, ao mesmo tempo em que mantiveram o ambiente habitável da estação, segundo a Agência Espacial Tripulada da China, citada pelo Diário do Povo e pela Xinhua.

      No campo da medicina espacial, a tripulação composta por Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang concentrou-se em compreender os efeitos psicológicos e fisiológicos de voos espaciais de longa duração. Eles utilizaram laptops para realizar testes sobre “mecanismos de confiança e coordenação” e “confiança entre humanos e máquinas”, considerados fundamentais para o design de interfaces de futuras espaçonaves e para garantir um trabalho em equipe eficiente entre astronautas e sistemas automatizados, informou o China Media Group na noite de domingo.

      Um avanço importante envolveu o uso do espectrômetro Raman espacial, um dispositivo que identifica composições moleculares ao projetar um laser sobre uma amostra. Os astronautas utilizaram a ferramenta para analisar componentes metabólicos em amostras de urina. Os dados coletados serão usados para aperfeiçoar os padrões médicos de monitoramento da saúde de astronautas em órbita.

      Para investigar como o cérebro percebe o mundo físico na ausência de gravidade, eles também realizaram experimentos de “comportamento de física intuitiva em microgravidade”.

      Utilizando equipamentos de eletroencefalograma (EEG), que registram a atividade elétrica do cérebro por meio do couro cabeludo, a tripulação coletou dados para estudos de “monitoramento metacognitivo” e “análise cognitivo-emocional do cérebro em grupo”, ajudando cientistas na Terra a compreender como a ausência de gravidade altera o funcionamento cerebral e as dinâmicas de grupo, acrescenta o relatório.

      No campo das ciências físicas em microgravidade, a equipe realizou a manutenção de módulos experimentais, substituindo tampas de amostragem no rack de ciência da combustão e trocando amostras no rack de física de fluidos.

      Para preservar a própria saúde, os astronautas também passaram por exames médicos, incluindo testes de pressão intraocular, exames de fundo de olho e avaliações cardiopulmonares.

      Notavelmente, eles também utilizaram um dispositivo de diagnóstico de quatro métodos da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), um instrumento que reproduz os métodos tradicionais de observação, escuta, questionamento e tomada de pulso, com o objetivo de oferecer uma avaliação abrangente da saúde em condições de microgravidade, revelou o relatório em vídeo.

      A nave espacial tripulada Shenzhou-21 foi lançada do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China, em 31 de outubro de 2025. A tripulação da missão concluiu a primeira série de atividades extraveiculares em 9 de dezembro.

