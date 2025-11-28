Volkswagen conclui expansão de P&D na China

247 - Com a inauguração de novas oficinas de teste na terça-feira (25), a Volkswagen Group China Technology Company (VCTC) concluiu a expansão principal de seu centro de P&D em Hefei, capital da província de Anhui, no leste da China, estabelecendo-o como a primeira e maior base integrada de P&D da Volkswagen fora da Alemanha, com capacidade para desenvolvimento e validação de veículos em todo o processo. A reportagem é do jornal Diário do Povo:

A Volkswagen Group China afirmou que esse marco significa que a Volkswagen agora estabeleceu um sistema completo de P&D de ponta a ponta na China, alcançando uma integração efetiva de toda a cadeia, abrangendo desenvolvimento de software, testes de hardware e validação completa de veículos.

Com uma área aproximada de 100.000 metros quadrados, as novas oficinas de teste estão equipadas com mais de 100 laboratórios avançados, oferecendo recursos essenciais como integração de software e hardware, testes de baterias e sistemas de propulsão, e validação de veículos completos.

As novas instalações reduzirão o tempo total de desenvolvimento de veículos em 30%, segundo a empresa.

"A China é o mercado automotivo mais competitivo do mundo, e nossos clientes aqui esperam inovação rápida e qualidade impecável. É por isso que estamos elevando nossas capacidades de desenvolvimento na China para a China a um novo patamar. Ao expandir nossa presença em Hefei, estamos fortalecendo nossa capacidade de responder rapidamente às necessidades locais e moldar tecnologias diretamente onde elas serão utilizadas", disse Ralf Brandstaetter, presidente e CEO do Grupo Volkswagen China.

O VCTC iniciou suas operações em janeiro de 2024. Ao longo dos anos, a Volkswagen construiu uma base em Hefei, abrangendo toda a cadeia de valor, desde a pesquisa e desenvolvimento e fabricação de veículos de nova energia (NEV) até as vendas e serviços de NEV.