Ações da China e de Hong Kong caem com dados econômicos pessimistas

247 - As bolsas da China e de Hong Kong encerraram a sessão desta segunda-feira em queda, pressionadas por uma combinação de indicadores econômicos decepcionantes e pelo agravamento das preocupações com o setor imobiliário chinês. O movimento negativo se espalhou por outros mercados asiáticos, refletindo um ambiente de menor apetite ao risco entre os investidores.

No fechamento do pregão o índice de Xangai e o CSI300 — que reúne as maiores empresas listadas em Xangai e Shenzhen — recuaram 0,6%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou queda mais acentuada, de 1,3%, ampliando as perdas observadas ao longo do dia.

O desempenho foi fortemente influenciado pelo tombo das ações do setor imobiliário. Os papéis despencaram após detentores de títulos rejeitarem a proposta inicial da China Vanke para adiar pagamentos por um ano, o que elevou o risco de inadimplência da incorporadora estatal e reacendeu os temores em torno de um segmento já atingido por uma crise prolongada. As ações da Vanke caíram 5% em Hong Kong e 3% em Shenzhen.

O cenário foi agravado por dados econômicos que apontaram estagnação da economia chinesa em novembro. Os preços das casas novas continuaram em queda no período, enquanto a produção industrial e as vendas no varejo cresceram no ritmo mais fraco em mais de um ano. Além disso, os novos empréstimos bancários aumentaram menos do que o esperado, reforçando a percepção de desaceleração.

As perdas não se limitaram à China continental e a Hong Kong. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 1,3%, fechando aos 50.168 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng caiu 1,34%, aos 25.628 pontos. Em Xangai, o SSEC perdeu 0,55%, aos 3.867 pontos, enquanto o CSI300 recuou 0,63%, aos 4.552 pontos.

Outros mercados asiáticos também acompanharam o movimento negativo. Em Seul, o índice Kospi teve desvalorização de 1,84%, aos 4.090 pontos. Em Taiwan, o Taiex caiu 1,17%, aos 27.866 pontos. Em Cingapura, o Straits Times registrou baixa mais moderada, de 0,10%, aos 4.581 pontos. Já em Sydney, o S&P/ASX 200 recuou 0,72%, encerrando o dia aos 8.635 pontos.