Fabricante chinesa de chips de IA estreia em forte alta e anima corrida tecnológica

247 - A fabricante chinesa de chips de inteligência artificial Moore Threads protagonizou uma estreia explosiva no mercado acionário de Xangai, em meio ao avanço da corrida chinesa por autonomia tecnológica. A empresa viu seu valor quadruplicar já na abertura da sessão desta sexta-feira, acompanhando o forte apetite dos investidores por companhias envolvidas no desenvolvimento de IA.

A empresa, criada em 2020 por um ex-executivo da Nvidia, levantou mais de US$ 1 bilhão em sua oferta pública inicial, aproveitando um ambiente de forte mobilização do governo chinês para reduzir a dependência de tecnologia estrangeira.

O interesse pelo setor ganhou tração após a chinesa DeepSeek lançar um modelo de linguagem de grande porte capaz de rivalizar com o ChatGPT da OpenAI, mas com custos significativamente menores. Desde então, gigantes como Alibaba e Tencent intensificaram a disputa para apresentar soluções de IA mais avançadas, enquanto Pequim estabelece como prioridade estratégica ampliar sua capacidade de produzir chips de última geração.

Analistas ressaltam que a indústria nacional ainda enfrenta limitações para alcançar o desempenho dos concorrentes internacionais, mas pontuam que o ambiente regulatório favorável e a euforia dos investidores criam condições para acelerar a inovação. Em relatório recente, a Sinolink Securities afirmou que “a era da IA está expandindo rapidamente a demanda por GPUs, criando uma janela acelerada de oportunidade”.

A Moore Threads atua no desenvolvimento de unidades de processamento gráfico voltadas ao treinamento de IA e se tornou a primeira entre as chamadas “Quatro Pequenos Dragões do GPU Doméstico” a ingressar no mercado de capitais. A listagem ocorreu no STAR Board, segmento da Bolsa de Xangai inspirado na Nasdaq e voltado para empresas tecnológicas.

Apesar de ter mais que triplicado sua receita em 2024, a companhia continua registrando prejuízos. Os recursos captados no IPO serão destinados à expansão das pesquisas em chips de IA e ao reforço do capital de giro. Documentos apresentados ao mercado mostram que a demanda do investidor pessoa física foi especialmente intensa, com a tranche de varejo sendo subscrita 2.750 vezes.

O movimento deve incentivar outras aberturas de capital no setor. A fabricante chinesa MetaX, sediada em Xangai, já protocolou seu pedido de IPO e mira arrecadar US$ 551,5 milhões.