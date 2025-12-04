Xi Jinping ressalta cooperação e multilateralismo em encontro com Macron

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, recebeu nesta quinta-feira (4), no Grande Palácio do Povo, em Beijing, o presidente francês, Emmanuel Macron, que está fazendo uma vista de Estado ao país.

Xi Jinping disse que a China e a França são países grandes, independentes e autônomos, com visão de longo prazo e responsabilidades, sendo forças construtivas para promover a multipolaridade mundial e a cooperação e unidade da humanidade.

Atualmente, as transformações sem precedentes nos últimos cem anos estão se acelerando, e a humanidade mais uma vez se encontra diante de uma encruzilhada. Por isso, segundo Xi Jinping, a China e a França devem assumir responsabilidades, levantar firmemente a bandeira do multilateralismo e se posicionar de forma determinada do lado certo da história.

O líder chinês lembrou que o Partido Comunista da China (PCCh) acabou de aprovar as propostas sobre o 15º Plano Quinquenal (2026-2030) para o desenvolvimento do país nos próximos cinco anos.

Xi Jinping enfatizou que os dois lados devem aproveitar a oportunidade para ampliar o espaço de cooperação em setores tradicionais, como aviação, aeroespacial e energia nuclear, além de explorar o potencial das economias verde e digital, da biomedicina, da inteligência artificial, das novas energias e de outras áreas emergentes. Ele também salientou a importância de fortalecer os intercâmbios culturais e interpessoais.

Sobre a governança global, Xi Jinping indicou que como fundadores das Nações Unidas e membros permanentes do Conselho de Segurança, os dois países devem praticar o verdadeiro multilateralismo, defender o sistema internacional centrado nas Nações Unidas e a ordem internacional baseada no Direito Internacional, e reforçar a comunicação e a coordenação na solução política de disputas e na promoção da paz e estabilidade mundial.

No encontro, Emmanuel Macron reafirmou que a França persiste no princípio de Uma Só China e quer aprofundar a parceria estratégica abrangente com a China. Ele acrescentou que, além de fortalecer os intercâmbios e cooperações bilaterais, seu país também se dedica ao impulso do desenvolvimento das relações sino-europeias.

O presidente francês também disse concordar completamente com as propostas de Xi Jinping sobre a melhoria da governança global. Eles também trocaram opiniões sobre a crise da Ucrânia.

Após o encontro, os dois chefes de Estado testemunharam a assinatura de vários acordos de cooperação bilateral e se encontraram com a imprensa.

Fonte: CMG