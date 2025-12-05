Ações chinesas reagem e fecham semana em alta com impulso do setor de chips

247 - As bolsas da China encerraram a semana em território positivo nesta sexta-feira (5), interrompendo três pregões consecutivos de perdas e recuperando parte do fôlego perdido. A movimentação ocorreu em meio ao forte entusiasmo dos investidores com fabricantes domésticos de chips, que voltaram a liderar o sentimento do mercado.

O índice de Xangai subiu 0,7% no fechamento, acumulando ganho semanal de 0,4%. Já o CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,84% e fechou a semana com alta de 1,3%. O Hang Seng, de Hong Kong, somou 0,58% no dia e 0,9% na semana.

O grande destaque da sessão foi a estreia da Moore Threads, apelidada por investidores de “Nvidia da China”. A empresa disparou mais de 400% em seu primeiro dia de negociação, impulsionada pela leitura de que companhias chinesas do setor de semicondutores deverão ser beneficiadas pelos esforços de Pequim para ampliar a produção local de chips. A reação ocorre mesmo sob pressão das restrições impostas pelos Estados Unidos.

O noticiário também foi influenciado por um novo movimento político em Washington. Um grupo bipartidário de senadores apresentou, na quinta-feira, um projeto que busca impedir que o governo do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, flexibilize o acesso da China a chips avançados de inteligência artificial produzidos pela Nvidia e pela AMD pelos próximos dois anos e meio.

Para analistas, o ambiente geopolítico continuará sendo peça-chave na formação dos preços. Patrick Pan, estrategista de ações da China na Daiwa Capital Markets em Hong Kong, afirmou à Reuters que o desempenho das empresas de tecnologia deve seguir guiado pelo cenário estratégico do país. Segundo ele, “os avanços do setor de tecnologia da China, bem como o ‘orgulho nacional’ em meio a tensões geopolíticas, devem continuar a ser o principal pilar do mercado nos próximos 6 a 12 meses”.

