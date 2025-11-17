Bolsas asiáticas recuam em meio a tensão diplomática entre China e Japão

247 - As bolsas da China e de Hong Kong encerraram o pregão desta segunda-feira (17) no vermelho, afetadas pelo clima de cautela provocado pelo recrudescimento das tensões diplomáticas entre Pequim e Tóquio ao longo do fim de semana. A instabilidade política levou investidores a realizarem lucros após uma sequência de valorizações.

De acordo com a Reuters, a deterioração do ambiente bilateral ganhou força depois que a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmou ao Parlamento que um eventual ataque chinês a Taiwan representaria risco direto à sobrevivência do Japão e poderia exigir uma resposta militar inédita. A declaração rompeu com a postura tradicional do governo japonês, que evita publicizar esse tipo de posicionamento para não inflamar Pequim, que reivindica soberania sobre a ilha autônoma.

O cenário diplomático ficou ainda mais tenso após o Ministério das Relações Exteriores da China informar que o primeiro-ministro Li Qiang não pretende se reunir com Takaichi durante a próxima cúpula do G20, marcada para ocorrer na África do Sul. A imprensa japonesa afirmou que um diplomata do país seguirá para a China nesta segunda-feira em tentativa de amenizar a escalada.

Nos mercados, o índice de Xangai recuou 0,5%, enquanto o CSI300 — que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen — caiu 0,7%. Em Hong Kong, o Hang Seng perdeu 0,7%. A fabricante chinesa de software Linkage, que tem no Japão sua principal base de clientes, chegou a desabar 4%, atingindo o menor patamar desde 24 de julho.

Na contramão, empresas do setor de inteligência artificial negociadas onshore avançaram 1%, impulsionadas por relatos de que a Huawei deve apresentar uma nova tecnologia de IA em 21 de novembro.

Outros mercados da Ásia-Pacífico também registraram movimentos mistos ao longo do pregão: