      Bolsas asiáticas recuam em meio a tensão diplomática entre China e Japão

      Investidores realizam lucros após altas recentes enquanto declarações de Sanae Takaichi elevam atrito entre Pequim e Tóquio

      Telão com cotações acionárias em Hong Kong, China - 03/04/2025 (Foto: REUTERS/Tyrone Siu)

      247 - As bolsas da China e de Hong Kong encerraram o pregão desta segunda-feira (17) no vermelho, afetadas pelo clima de cautela provocado pelo recrudescimento das tensões diplomáticas entre Pequim e Tóquio ao longo do fim de semana. A instabilidade política levou investidores a realizarem lucros após uma sequência de valorizações.

      De acordo com a Reuters, a deterioração do ambiente bilateral ganhou força depois que a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmou ao Parlamento que um eventual ataque chinês a Taiwan representaria risco direto à sobrevivência do Japão e poderia exigir uma resposta militar inédita. A declaração rompeu com a postura tradicional do governo japonês, que evita publicizar esse tipo de posicionamento para não inflamar Pequim, que reivindica soberania sobre a ilha autônoma.

      O cenário diplomático ficou ainda mais tenso após o Ministério das Relações Exteriores da China informar que o primeiro-ministro Li Qiang não pretende se reunir com Takaichi durante a próxima cúpula do G20, marcada para ocorrer na África do Sul. A imprensa japonesa afirmou que um diplomata do país seguirá para a China nesta segunda-feira em tentativa de amenizar a escalada.

      Nos mercados, o índice de Xangai recuou 0,5%, enquanto o CSI300 — que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen — caiu 0,7%. Em Hong Kong, o Hang Seng perdeu 0,7%. A fabricante chinesa de software Linkage, que tem no Japão sua principal base de clientes, chegou a desabar 4%, atingindo o menor patamar desde 24 de julho.

      Na contramão, empresas do setor de inteligência artificial negociadas onshore avançaram 1%, impulsionadas por relatos de que a Huawei deve apresentar uma nova tecnologia de IA em 21 de novembro.

      Outros mercados da Ásia-Pacífico também registraram movimentos mistos ao longo do pregão:

      • Tóquio (Nikkei): queda de 0,1%, a 50.323 pontos

      • Hong Kong (Hang Seng): baixa de 0,71%, a 26.384 pontos

      • Xangai (SSEC): recuo de 0,46%, a 3.972 pontos

      • CSI300: queda de 0,65%, a 4.598 pontos

      • Seul (Kospi): alta de 1,94%, a 4.089 pontos

      • Taiwan (Taiex): avanço de 0,18%, a 27.447 pontos

      • Cingapura (Straits Times): baixa de 0,15%, a 4.539 pontos

      • Sydney (S&P/ASX 200): leve alta de 0,02%, a 8.636 pontos

