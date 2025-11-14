Bolsas de China e Hong Kong registram maior queda em um mês

247 - As principais bolsas da China e de Hong Kong registraram nesta sexta-feira a maior queda em quase um mês, acompanhando o movimento negativo de Wall Street. A retração ocorreu em meio à divulgação de novos indicadores econômicos chineses.

Segundo a Reuters, o índice de Xangai encerrou o pregão em baixa de 1%, enquanto o CSI300 — que reúne as maiores empresas listadas em Xangai e Shenzhen — recuou 1,6%. Já o Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 1,9%, refletindo o impacto mais forte sobre o setor de tecnologia.

As empresas tecnológicas lideraram as quedas após a intensa venda de ações em Nova York, especialmente de gigantes como a Nvidia. O movimento foi influenciado pela redução das expectativas de um possível corte de juros nos Estados Unidos em dezembro.

Os indicadores divulgados mostram que a recuperação econômica da China perdeu tração. A produção industrial e as vendas no varejo avançaram em outubro no ritmo mais lento em mais de um ano, enquanto os preços de casas novas registraram a queda mensal mais acentuada em 12 meses.

A pressão negativa se estendeu a outros mercados asiáticos. Em Tóquio, o Nikkei caiu 1,8%, a 50.376 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng registrou baixa de 1,85%, a 26.572 pontos. Em Xangai, o SSEC recuou 0,97%, a 3.990 pontos, enquanto o CSI300 retrocedeu 1,57%, a 4.628 pontos.

Em Seul, o KOSPI fechou em queda de 3,81%, a 4.011 pontos. Em Taiwan, o TAIEX caiu 1,81%, a 27.397 pontos. Em Cingapura, o Straits Times perdeu 0,82%, a 4.538 pontos. Já em Sydney, o S&P/ASX 200 recuou 1,36%, a 8.634 pontos.