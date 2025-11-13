Equatorial estreia no top 10 e Vale lidera ranking da B3

247A Equatorial Energia entrou pela primeira vez no grupo das dez ações mais negociadas no mercado à vista da B3 durante o mês de outubro. Os dados foram divulgados pela própria B3 em um levantamento produzido pela solução DataWise+, desenvolvida em parceria com a Neoway.

Segundo a B3, o estudo considera o volume financeiro total movimentado ao longo do mês, com base no preço multiplicado pela quantidade de ações negociadas. No topo do ranking, a mineradora Vale assumiu a liderança, seguida pela Petrobras.

O balanço mostra ainda a força do setor financeiro na bolsa. O Itaú Unibanco avançou para a terceira posição, enquanto o Bradesco alcançou o quarto lugar. Logo abaixo aparece o Banco do Brasil, que fechou o mês na quinta colocação.

A lista segue com a WEG em sexto lugar e, em sétimo, a Eletrobras, que recentemente passou a adotar o nome Axia. Na sequência estão a Embraer, em oitavo, o Banco BTG Pactual, em nono, e a estreante Equatorial Energia, em décimo, reforçando sua presença entre as companhias de maior liquidez do mercado.

O levantamento DataWise+ abrange quatro instrumentos financeiros: ações, fundos imobiliários (FIIs), fundos de índice (ETFs) e BDRs, que são certificados de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil.