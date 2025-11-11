BTG prevê normalização das margens após trimestre recorde

247 - O BTG Pactual (B3: BPAC11) encerrou o terceiro trimestre de 2025 com resultados recordes e um alerta de prudência sobre o futuro de suas margens. Segundo informou o portal Brazil Stock Guide, o banco registrou crescimento simultâneo nas áreas de banco de investimento, gestão de recursos e operações de vendas e trading, reforçando sua disciplina na alocação de capital e o foco em retornos ajustados ao risco.

O banco destacou que, após uma série de trimestres de forte desempenho, a rentabilidade deve se normalizar gradualmente conforme o ciclo de crédito avança. A receita do banco de investimento atingiu R$ 643 milhões, impulsionada pela atividade em mercados de capitais e assessorias em fusões e aquisições (M&A). Já a área de Sales & Trading apresentou alta de 35%, beneficiada pela expansão da plataforma de commodities e pelo aumento da demanda de clientes por produtos estruturados.

Na divisão de gestão de recursos (Asset Management), o BTG reportou receita de R$ 747 milhões e R$ 1,2 trilhão sob gestão, o que representa alta de 19% em relação ao mesmo período do ano anterior. A carteira de crédito avançou 17,4%, sustentada por uma liquidez de R$ 88,5 bilhões, enquanto o índice de Basileia permaneceu em 15,5%, evidenciando uma sólida posição de capital.

Foco em rentabilidade sustentável

Durante a sessão de perguntas e respostas com investidores, o banco afirmou que o desempenho trimestral reflete fatores estruturais, como diversificação de receitas, eficiência operacional e expansão controlada da base de crédito. O BTG avaliou que “os níveis atuais de rentabilidade estão elevados e devem convergir para patamares mais normais à medida que as condições de crédito amadurecem”.

A instituição reafirmou seu compromisso com a disciplina financeira e a manutenção de um balanço equilibrado e liquidez robusta. O crescimento orgânico, a gestão prudente de riscos e a ampliação da base de captação continuam a sustentar resultados consistentes mesmo em um ambiente de maior competição.

Diversificação e integração do Banco Pan

O BTG considera a diversificação dos negócios essencial para garantir estabilidade das margens. A expansão das áreas de Wealth Management e Asset Management tem reduzido a exposição do banco aos ciclos de juros, enquanto as operações de crédito corporativo e de varejo seguem com crescimento seletivo.

A instituição também destacou que a integração completa do Banco Pan, prevista para ser concluída até o início de 2027, deverá ampliar escala e eficiência sem comprometer o perfil conservador de risco que caracteriza o BTG Pactual.