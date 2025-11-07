Fundo de 80 milhões de euros vai acelerar ônibus elétricos no Brasil

247 - O Governo Federal anunciou a criação de um fundo inédito de crédito de 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 500 milhões) para impulsionar o transporte público sustentável no país. O projeto foi apresentado durante o Fórum de Líderes Locais da COP30, nesta quarta-feira (5), e tem como meta acelerar a eletrificação das frotas de ônibus urbanos nas principais capitais brasileiras.

De acordo com Agência Gov, a iniciativa, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o Ministério das Cidades, deverá permitir a implantação de mais de 1,7 mil ônibus elétricos até 2030 — um aumento de 235% sobre a frota atual, concentrada principalmente em São Paulo.

“Eletrificação melhora a qualidade do ar”, diz secretário

Durante o lançamento, o secretário nacional de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do MMA, Adalberto Maluf, destacou o impacto positivo da medida.: “A eletrificação das frotas melhora a qualidade do ar e torna as cidades mais silenciosas e saudáveis. A agenda urbana é essencial para impulsionar medidas de mitigação e adaptação”, afirmou.

Parcerias internacionais e gestão financeira

O fundo foi estruturado para facilitar o acesso de prefeituras a financiamentos de infraestrutura verde, superando entraves históricos no setor público. A criação contou com a colaboração da Bloomberg Philanthropies, BTG Pactual, WRI Brasil e do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP).

O BTG Pactual será responsável pela administração do fundo e aportará 24 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões) para a compra de ônibus elétricos e a instalação de estações de recarga.

A subvenção complementar virá do Fundo de Ação para Mitigação (MAF), uma iniciativa que reúne os governos da Alemanha, Dinamarca e Reino Unido, além da União Europeia e da Fundação Fundo de Investimento Infantil (CIFF). O MAF funcionará como uma cobertura de “primeira perda”, tornando o investimento mais seguro e atraente para o capital privado.

Cidades prioritárias e impacto internacional

As primeiras cidades beneficiadas pelo programa serão o Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Curitiba (PR) e Belo Horizonte (MG). A experiência brasileira servirá de referência global para políticas de descarbonização do transporte público em países em desenvolvimento.