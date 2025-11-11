Arteris vence leilão da BR-101/RJ e garante R$ 10,1 bi em obras

247 - A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) confirmou, na terça-feira (11), a concessionária Arteris como vencedora do processo competitivo da BR-101/RJ – Autopista Fluminense. O leilão, realizado na B3, em São Paulo, prevê investimentos de R$ 10,1 bilhões ao longo dos próximos 22 anos, voltados à modernização e ampliação da rodovia que conecta Niterói à divisa com o Espírito Santo.

Segundo informações divulgadas pela ANTT, o contrato remodelado marca um novo ciclo de segurança regulatória e estabilidade para investimentos privados no setor rodoviário. Com 322,1 quilômetros de extensão, a BR-101/RJ atravessa 13 municípios fluminenses e conecta polos industriais e portuários estratégicos, como Açu e Macaé, além de dar acesso à Região dos Lagos.

Obras e melhorias previstas

O projeto prevê a duplicação de 49,5 quilômetros de pista, construção de 5,6 quilômetros de variante e implantação de 52,5 quilômetros de faixas adicionais. Também estão previstos 81,6 quilômetros de multivias, 14 quilômetros de marginais, 12 novas pontes e viadutos, além da recuperação de 39 estruturas e seis alargamentos.

Entre as obras, destacam-se quatro trevos tipo diamante, quatro parciais, uma rotatória, duas interseções direcionais, 21 passarelas de pedestres e 59,2 quilômetros de ciclofaixas. O plano inclui ainda 40 pontos de ônibus e 16 novos acessos.

“Na prática, isso vai refletir em menos acidentes, menos pontos de conflito e mais previsibilidade nas viagens”, destacou a ANTT em nota oficial.

Modelo inovador e segurança para investidores

O processo da Autopista Fluminense é o terceiro leilão competitivo simplificado do país, seguindo recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU). O contrato integra a Política Nacional de Remodelagem e Otimização dos Contratos de Concessão Rodoviária, criada pela Portaria MT nº 848/2023, e permite a entrada de novos investidores para a retomada das obras.

A ANTT desenvolveu o modelo com base em experiências anteriores de sucesso, como as concessões ECO101 (BR-101/ES/BA) e MSVIA (BR-163/MS), buscando oferecer maior previsibilidade e estabilidade contratual.

Referência para o futuro das concessões

O leilão da BR-101/RJ é considerado pela agência um exemplo de inovação regulatória, que deverá orientar futuras reestruturações no setor rodoviário. A expectativa é de que o formato contribua para um ambiente mais competitivo e atrativo aos investidores.

A próxima etapa do programa ocorrerá na quinta-feira (11 de dezembro), com o leilão dos ativos da rodovia Fernão Dias (SP-MG), que deve atrair ampla disputa entre concessionárias.