Gol encerra ciclo na Bolsa com lucro de R$ 247,8 milhões

247 - A Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. encerrou o terceiro trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 247,8 milhões, o primeiro resultado positivo desde o início de 2024, marcando um ponto de virada em sua trajetória financeira. A informação foi divulgada pelo Brazil Stock Guide, que destacou o momento como o desfecho de um dos processos de reestruturação mais amplos já realizados por uma empresa aérea latino-americana.

O resultado vem meses após a conclusão do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, o chamado Chapter 11, encerrado em 6 de junho de 2025. Segundo o Brazil Stock Guide, a companhia reduziu significativamente seu endividamento e iniciou os trâmites para fechar o capital na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, migrando para uma estrutura de capital privado sob o controle do grupo Abra.

Reestruturação financeira e corte de dívidas

Antes de pedir proteção contra credores, em janeiro de 2024, a Gol acumulava perdas superiores a R$ 8 bilhões em oito trimestres consecutivos, com dívidas ultrapassando R$ 33 bilhões. O processo supervisionado pelo tribunal de Nova York foi decisivo para reorganizar as finanças.

Durante a reestruturação, parte dos títulos de dívida foi convertida em ações, enquanto foram emitidas novas notas no valor de US$ 2,1 bilhões, com vencimento em 2030, e outras de US$ 909 milhões, conhecidas como take-back notes. Além disso, a empresa recebeu um aporte de R$ 12 bilhões da recém-criada New GOL Parent S.A., controlada pela Abra Group Limited.

Essas medidas reduziram a dívida líquida para R$ 29 bilhões em setembro de 2025, contra R$ 33,2 bilhões ao fim de 2024, restabelecendo a confiança de financiadores e fornecedores.

Operação mais eficiente e retorno da rentabilidade

Com a estabilização financeira, o lucro operacional da companhia alcançou R$ 850 milhões no terceiro trimestre de 2025, revertendo o prejuízo de R$ 285 milhões do mesmo período do ano anterior. A receita líquida subiu 12% em comparação anual, atingindo R$ 5,54 bilhões, impulsionada pelo aumento da demanda de passageiros e melhora no aproveitamento de voos.

Os custos com combustível caíram levemente em reais, e a cotação estável do dólar, em torno de R$ 5,30, ajudou a conter despesas financeiras. Segundo o balanço, o patrimônio líquido, que era negativo em R$ 29,1 bilhões em dezembro de 2024, passou para R$ 15,6 bilhões negativos em setembro de 2025 — uma melhora expressiva.

A administração da Gol classificou o período como “um reajuste estrutural que permite à companhia buscar uma lucratividade sustentável pela primeira vez em anos”.

Delisting e controle total do grupo Abra

O conselho de administração aprovou, em 13 de outubro de 2025, a fusão entre Gol Linhas Aéreas Inteligentes, Gol Investment e Gol Linhas Aéreas S.A. (GLA), transformando a empresa em uma sociedade de capital fechado totalmente controlada pelo grupo Abra. A decisão foi ratificada em assembleia geral extraordinária em 4 de novembro e será seguida de uma oferta pública de aquisição (OPA) para recomprar ações remanescentes.

A Gol marcou nova reunião com acionistas preferenciais para esta quinta-feira (13) a fim de validar o laudo de avaliação que definirá o preço de saída dos investidores.

Nova fase e integração regional

Durante o processo de recuperação, a Gol renegociou 139 contratos de arrendamento de aeronaves e 58 de motores, devolveu aviões de alto custo e fechou novos acordos de sale and leaseback para modernizar a frota. O grupo Abra iniciou também a integração de compras e manutenção com a colombiana Avianca, prevendo sinergias de até US$ 300 milhões por ano.