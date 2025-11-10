Bolsas da Ásia fecham em alta com impulso do setor de consumo na China

247 - As principais bolsas da Ásia encerraram a segunda-feira (10) em alta, impulsionadas pelo desempenho dos setores de bens de consumo e bebidas alcoólicas na China, em meio à recuperação dos preços ao consumidor.

O índice de Xangai registrou valorização de 0,5%, enquanto o CSI300 — que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen — subiu 0,4%. Já o Hang Seng, de Hong Kong, avançou 1,6%, refletindo o otimismo dos investidores com os novos dados econômicos chineses.

Setores de consumo lideram ganhos

O índice CSI Liquor, que acompanha empresas do setor de bebidas alcoólicas, liderou as altas do dia, com salto superior a 5%, atingindo o maior patamar em quase dois meses. O setor de bens de consumo básicos também teve forte desempenho, com alta de 3,4%, o maior ganho diário desde abril.

Os avanços ocorreram após o governo chinês divulgar, no domingo, que a deflação dos preços ao produtor diminuiu em outubro, enquanto os preços ao consumidor voltaram a subir. As medidas fazem parte de um conjunto de ações de Pequim para conter o excesso de capacidade produtiva e a concorrência acirrada entre empresas.

Analistas mantêm cautela

Apesar dos números positivos, especialistas alertam que as pressões deflacionárias ainda não foram totalmente superadas. Economistas ouvidos pela agência afirmam que “serão necessárias novas políticas de estímulo para sustentar a recuperação da demanda interna”.

Enquanto isso, o setor de inteligência artificial apresentou queda expressiva, recuando até 3%, atingindo o nível mais baixo em duas semanas. O movimento seguiu a tendência global de correção das ações de tecnologia, afetadas por preocupações com avaliações elevadas.

Desempenho das bolsas da Ásia-Pacífico

Além dos ganhos na China, outras praças asiáticas também encerraram o pregão em terreno positivo. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 1,26%, aos 50.911 pontos. Em Seul, o Kospi teve valorização de 3,02%, alcançando 4.073 pontos, enquanto o Taiex, de Taiwan, subiu 0,79%, a 27.869 pontos.

Em Sydney, o S&P/ASX 200 registrou alta de 0,75%, aos 8.835 pontos. Já o Straits Times, de Cingapura, destoou da tendência regional e caiu 0,13%, fechando a 4.486 pontos.